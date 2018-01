Koortsachtig dansen voor een droomplek bij Het Nationale Ballet

De 16-jarige Anna Yeh uit Los Angeles zit in een indrukwekkende split op de grond, iedere uitstekende voet verstopt in een grote, warme slof. Haar haren zijn samengebonden tot een strakke knot. "Heel nerveus", zegt ze, als je vraagt hoe het met haar gaat.

Ze zit op de 'Staatliche Ballettschule' in Berlijn en doet straks met zo'n honderd andere 16 tot 18-jarigen, afkomstig uit 29 landen, auditie om toegelaten te worden tot de Junior Company van Het Nationale Ballet in Amsterdam.

Yeh reisde alleen naar de Nederlandse hoofdstad, dat is ze zo gewend, zegt ze. Een balletcarrière vraagt al vroeg zelfstandigheid. "En mijn ouders komen vaak kijken bij optredens. Ik dans al sinds ik kan lopen. Ja, in mijn vrije tijd ook, dan ga ik dansen met vrienden."

Drie contracten Even verderop op de grond van de oefenruimte stretcht de 17-jarige Duccio Tariello uit Florence zijn beenspieren. Hij volgt de 'Tanzakademie' in Zürich en hoopt al net zo hard komend jaar een plek in Amsterdam te veroveren. "Dansen is een vorm van jezelf uitdrukken, jezelf laten zien aan het publiek. De Junior Company heeft een hele goede naam, wereldwijd, ja, het zou geweldig zijn om hier te kunnen komen." Ted Brandsen (58), directeur van zowel de Junior Company als het grote Nationale Ballet, opent even later de auditie. "Jullie zijn gekozen uit 600 aanmeldingen", vertelt hij. De jonge talenten moesten onder meer een video van zichzelf sturen en foto's. Slechts een op de zes inzendingen kreeg een uitnodiging vandaag naar Amsterdam te komen. "Er zijn weinig plaatsen", voegt hij toe om de verwachtingen alvast wat bij te stellen. Hooguit drie contracten worden aan het einde van de dag vergeven. Hij heeft ook anderen, die niet bij de auditie zijn, al op het oog. Dus zelfs die drie contracten vandaag zijn onzeker. "Heb plezier, geniet vandaag", zegt Brandsen.

Glimmende halzen Seniorballetdocent Rinat Gizatulin leidt de auditie. De 35 meisjes en 15 jongens uit de eerste auditiegroep - er zijn er twee - staan aan de barre en luisteren geconcentreerd naar zijn aanwijzingen. Dan beginnen de pianomuziek en de oefeningen. 'Changer de pied, arabesque', klinkt het. Al snel glimmen de halzen. De auditie duurt bijna anderhalf uur en eindigt woest. Met grote passen dansen de jonge mannen inmiddels met fikse zweetplekken onder de oksels, diagonaal door de ruimte en tonen hun springkracht. Een enkel meisje eindigt na een pirouette op haar spitzen op een knie, met een gekwetst gezicht erboven. "Het eerste waar je op let, is het fysiek", vertelt Brandsen tussen de twee audities door in zijn kantoor. "Hebben ze goeie voeten, een mooie wreef, een goeie lijn. Dat is toch hun instrument. Dat zie je aan de barre al. De volgende vraag is: wat kunnen zij ermee? Dat wordt verderop in de les duidelijk: houden ze zich staande bij de grote sprongen en de pirouettes? En hoe presenteren ze zichzelf, tonen ze hun persoonlijkheid? Wat me vandaag opvalt is hoe ze kijken: te veel trekken een gezicht alsof ze er helemaal geen lol in hebben. Dat is natuurlijk niet de bedoeling." Tekst loopt door onder afbeelding De jonge dansers proberen de zenuwen de baas te blijven. © Patrick Post Na de audities trekt de selectiecommissie zich terug. Daarna brengt de directeur persoonlijk de uitslag. Alleen een jonge Spanjaard krijgt direct een contract aangeboden, evenals een Belgisch meisje. Drie anderen belanden op een reservelijst. Tranen vloeien, en omhelzingen. Er wachten meer audities, beuren ze elkaar op. Duccio Tariello: "Ik ga het ook proberen in Stuttgart, Dortmund, München en nog andere Europese steden."