Komt de 27ste opera van Verdi tevoorschijn uit een oude kist?

Wie weet duikt er een onbekend werk op, dat zich kan meten met ‘La Traviata’, ‘Rigoletto’, ‘Aida’ en ‘Falstaff’, om maar eens vier van Verdi’s 26 opera’s te noemen.

Het was trouwens niet Verdi’s bedoeling dat mensen anno 2017 in zijn aantekeningen zouden snuffelen. ‘Verbrand deze documenten’, zou hij geschreven hebben. Maar wie zou dat op zijn geweten willen hebben? Voor onderzoekers zijn aantekeningen van componisten zeer waardevol.

Vroege versies van de meesterwerken, stukken muziek die uit een werk zijn geknipt, onafgemaakte ideeën, uitleg over hoe iets bedoeld is: zoiets werpt nieuw licht op een oeuvre. Verdi heeft geen dagboeken of traktaten nagelaten waarin hij zijn visie op muziek verwoordde. Daarom smachten onderzoekers naar originele papieren van deze componist.

Maar hoewel Verdi-kenners wisten dat er in zijn huis bij Piacenza een kist stond met 5300 pagina’s in het handschrift van de meester, konden ze er niet bij. De directe erfgenaam van Verdi, de man van zijn aangenomen dochter Alberto Carrara, liet nog wel eens een onderzoeker in de spullen kijken.

Zo mocht één onderzoeker het originele manuscript van de opera Stiffelio inkijken en een ander de aantekeningen over La Traviata. Maar na zijn dood was dat afgelopen. Zijn vier kinderen raakten verwikkeld in een hevige strijd om de erfenis, zo erg dat ze toen hun moeder overleed twee aparte begrafenissen voor haar hielden. De kist met papieren bleef op slot in afwachting van een oplossing.

Vijftig Italiaanse musici vroegen de staat om in te grijpen. Dat is nu gebeurd. De familie heeft alle manuscripten overgedragen aan staatsarchieven. De documenten zullen worden gedigitaliseerd en online gepubliceerd. De zoektocht naar een 27ste opera van Verdi kan dan beginnen.

