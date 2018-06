Komt dat zien: de eerste humorveiling van Nederland

Aanstormende cabaretiers kunnen zich vaak niet staande houden. Ze verdwijnen sneller dan ze zijn opgekomen. Waar ligt dat aan? Lees verder na de advertentie "Het is voor pas afgestudeerden moeilijk om een plek te vinden waar ze kunnen optreden. Theaters willen alleen de grote namen. Veel beginners hebben geen idee hoe ze zichzelf in de markt kunnen zetten of zonder budget een decor kunnen maken. De Koningstheateracademie is in 1999 juist opgericht om jonge cabaretiers beter op de praktijk voor te bereiden."

Hoe helpt de humorveiling daarbij? "Het publiek bekijkt een stuk of dertig studenten en biedt na afloop op de leukste. De bedoeling is dat studenten persoonlijk contact krijgen met toeschouwers. Misschien wil iemand hen boeken voor een bedrijfsborrel of een feestje, of voor een optreden thuis. Als je tijdens je studie al ervaart hoe je zoiets regelt, durf je waarschijnlijk ook na je afstuderen wat makkelijker de telefoon te pakken. Ons uiteindelijke doel is om speelplekken voor beginnende cabaretiers te creëren. Het zou mooi zijn als mensen daar ook voor willen betalen."

Wat kost zo'n student? En wat doet hij daarvoor? "Een paar tientjes. Of een kratje bier. Maar sommige studenten vinden het al mooi als ze gewoon een leuke avond hebben. Als tegenprestatie denken we aan huiskameroptredens, maar er is ook een student die zich aanbiedt voor een goed gesprek."

Elk optreden duurt tien à twintig minuten. Wat is er zoal te zien? "Heel divers, van conferences tot zang en beeldend theater. Zelf vorm ik met medestudent Davey Geernaert het duo 'Klamme handjes'. We doen een visueel nummer over rolstoelen dat lekker schuurt. Het publiek mag ook verzoeken indienen. Wil je iemand boeken die liedjes uit de seventies komt zingen? Het kan allemaal." 'Eenmaal, andermaal... dé humorveiling van Nederland' is te zien op 6, 7 en 8 juni, 19.30 uur. De voorstelling begint en eindigt in de Koningstheateracademie in Den Bosch. Tussendoor optredens in studentenkamers.

