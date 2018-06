Komkommertijd op tv brengt de kijker terug naar het verleden

En dat is te merken. Er was afgelopen weekend weinig op tv om voor thuis te blijven. Het was samen één grote, waterige komkommer: wel volume, geen vulling. De eerste hap smaakte nog koel en fris. In de film 'Ellis in Glamourland' (2004) speelden een veertien jaar jongere Linda de Mol en 'Hendrik Groen' (Kees Hulst). De film was een lieve kruising van Assepoester en 'Pretty Woman'; heerlijk soms. Maar er stond meer komkommer op het menu.

Lees verder na de advertentie

RTL 4 en 5 hadden vooral herhalingen, met als toppunt zaterdag de spelshow 'Alles mag op vrijdag'. Welke vrijdag dan? Ik googelde het even. Op 6 juni 2014 waren inderdaad Patty Brard, Patricia Paay, Jim Bakkum en Roué Verveer te gast bij de vaste teamcaptains Gerard Joling en Gordon. Deze zaterdag waren dus een Geer & Goor te zien van vóór de explosieve biografie van Gordon (februari 2018). Een Patries van voor de plasseksvideo (februari 2017). En een Patty van voor haar recente maagverkleining.

De schuine scène, een ouderwetse klucht waarin iedereen onhandig wordt

Het is misschien helemaal niet relevant, maar toch is het gek. Actuele programma's geven de kijker het gevoel van 'erbij zijn wanneer geschiedenis wordt geschreven'. Al zijn het Geer & Goor of Patty en Patries, ik heb ze liever in het nu, met de huidige gebeurtenissen in hun lijf verankerd.

Nou ja, ik keek dus naar 'Alles mag...', want het gelijktijdige 'Holland Festival'-verslag (VPRO) was ook niet alles. Presentatrice Janine Abbring mag warm draaien voor 'Zomergasten', maar de reportage over een tergend marteltoneelstuk rond componist Gesualdo was wel veelgevraagd. De bezoekers zelf vonden het stuk met poep, bloed en martelen al niet om aan te zien, maar die konden de ervaring als zodanig nog interessant vinden. Op tv kwam dat niet over. Het enige interessante was Abbrings hoofdvraag: "Wat is toch de aantrekkingskracht van dingen die ons afstoten?" En ik besefte dat ik regelmatig met die houding tv kijk.