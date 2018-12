Komische musical van Jon van Eerd is een heerlijke klucht

Terwijl buiten de koude wind door de straten waaide, scheen in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam de Braziliaanse zon. ‘Charley, de komische musical’, zoals hij aangekondigd wordt, zegt een minivakantie van een avond te zijn en die claim maakt de vrolijke voorstelling helemaal waar.

Charleston

De musical, met script en liedteksten van Jon van Eerd, die ook de hoofdrol speelt, is een musicalversie van de komedie ‘De tante van Charlie’. Die komedie maakte en speelde van Eerd begin deze eeuw. Net als toen is het verhaal losjes gebaseerd op ‘Charley’s Aunt’ (1892) van Brandon Thomas, wiens naam we overigens niet in het nieuwste programmaboekje tegenkomen.

Het is niet de plot die je grijpt, maar de over­tui­gings­kracht van het geheel

Van Eerd, die ook de (mede)producent is, situeerde het stuk begin twintigste eeuw en vroeg Michael Reed als componist. Dat leverde aanstekelijke muziek op met charleston, jazz en latin-elementen waarvan sommige melodieën nog lang blijven nagalmen. Wanneer je aan een bestaand stuk liedjes toevoegt, loop je het risico dat dat overbodige uitstapjes worden die het verhaal ophouden. Dat is hier helaas soms ook het geval. Daarnaast heeft de voorstelling ook last van enkele onlogische verwikkelingen.

Verwacht geen diepe inzichten of levenswijsheden, maar dat pretenderen de makers ook niet. Charley (Van Eerd) is de butler van Lodewijk die met zijn vriend Anton met hun vriendinnetjes, een tweeling, wil afspreken. Dat mag alleen van de vader van de meisjes als er een chaperonne bij aanwezig is. Wanneer Lodewijks tante uit Brazilië, die dat zou zijn, niet komt opdagen moet Charley tegen zijn zin in, met pruik op en jurk aan, de tante spelen. Dat levert natuurlijk allerlei kluchtige misverstanden op, met in- en uitlopende mensen en rondvliegende pruiken, zeker wanneer de echte tante uiteindelijk tóch komt.