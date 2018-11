Kom naar Overlord voor de nazi-zombies, blijf voor af en toe, jawel, intiem spel

Voor wie al jaren wacht op een mash-up van oorlogsklassieker ‘Where Eagles Dare’ en zombie-nazi gameklassieker ‘Wolfenstein’: uw wachten is beloond.

Als je kunt genieten van rondvliegende ledematen zit er zelfs humor in de film.

Na een korte, maar dodelijke prelude aan boord van een vliegtuig landen de overlevenden van een groepje Amerikaanse parachutisten in de nacht van 5 op 6 juni 1944 in Normandië. Hun missie is om binnen enkele uren de radiotoren van een nabijgelegen kerk op te blazen zodat D-Day (operatie Overlord) kan beginnen. Maar in de krochten van het complex ontdekken ze een laboratorium waar bizarre experimenten op lijken worden uitgevoerd. Dat maakt hun missie, laten we zeggen, nog complexer.

Films over nazi-zombie’s zien er meestal uit alsof ze op een werkbank tweehoog-achter zijn gemaakt, maar deze door J. J. Abrams (‘Star Wars: The Force Awakens’) geproduceerde oorlogsfilm lijkt meer op een dure studiofilm. ‘Overlord’ verrast ook door tegenover de groteske plot af en toe intiem spel van de acteurs te zetten. Vooral acteur Jovan Adepo geeft de film reliëf. Dat wil zeggen: buiten de nazi-zombie-slachtscènes, want die lenen zich nauwelijks voor nuance.

De heerlijk gore kersen op de genretaart worden niet uit het oog verloren: half weggeslagen gezichten met interdentale doorkijkjes, creatief klussen met vlammenwerpers en het ultieme gevecht tegen de überbaas. Aan alles is gedacht. De speeltijd is bijna twee uur, maar de spanning zakt geen moment weg. Als je kunt genieten van rondvliegende ledematen zit er zelfs humor in de film.

