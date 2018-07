Kom maar door met die ringen!

Popidool Justin Bieber heeft zich verloofd met fotomodel Hailey Baldwin. Piepjong zijn ze: hij is 24, zij 21. En daarmee sluiten ze aan in een opvallend rijtje. Nog geen maand geleden verloofde zangeres Ariana Grande (25) zich met de komiek Pete Davidson (24). Zangeres Miley Cyrus (25) en acteur Liam Hemsworth (28) zijn al twee jaar verloofd en rapper Cardi B (25) trouwde vorig jaar met collega Offset (26) – dinsdag kregen ze een dochtertje.

Nu hebben jonge Amerikaanse sterren altijd wel de neiging gehad om jong met ringen in de weer te gaan. Maar eerdere generaties deden dat toch een beetje meer rock-’n-roll. Britney Spears rolde in 2004, 22 jaar jong, met een vriendje een trouwkapel in Las Vegas in. Ze was waarschijnlijk niet helemaal nuchter toen ze haar jawoord gaf en 55 uur later werd het huwelijk alweer ontbonden.

Vindt manager Scooter Braun het prettig dat een wilde jongen als Justin getemd wordt in een vaste relatie?

Keurig De huidige generatie is een stuk keuriger, of serieuzer zo u wilt. Ze verloven zich eerst netjes en de ouders geven hun goedkeuring. Justins moeder Pattie twitterde ‘Love Love Love Love’. Hailey’s vader, de acteur Stephen Baldwin, plaatste ook een juichende tweet. De jonge sterren hebben enorm veel haast hun relatie een officieel tintje te geven. Ariana en Pete waren pas drie weken samen toen hij een diamanten ring ter waarde van een kleine 100.000 dollar aan haar vinger schoof. Justin en Hailey kennen elkaar al sinds hun tienerjaren, hadden wel eens wat gezoend, maar zijn ook pas een maand een echt setje. Misschien is het dan ook maar beter om traditioneel voor een verloving te kiezen, en niet meteen in het huwelijk te treden. Dat er van alles kan gebeuren weten Miley en Liam: zes jaar geleden verloofden ze zich voor het eerst. Na een jaar ging het mis, maar daarna haalden ze toch hun ringen opnieuw uit de la. Ik beloof ons gezin eervol en integer te laten leiden door Jezus Justin Bieber Ze zouden natuurlijk ook gewoon een beetje kunnen daten, vanwaar toch die behoefte aan een officiële status? Een twitteraar vermoedde de dwingende hand van een manager: Ariana en Justin komen beiden uit de stal van Scooter Braun. Zijn die verlovingen publiciteitsstuntjes? Of vindt Scooter het prettig dat een wilde jongen als Justin, die de afgelopen jaren nogal eens in de problemen kwam, getemd wordt in een vaste relatie? Onzin, reageerde Ariana. “Realiseer je je dat we gewoon mensen zijn die verliefd worden?”

Jezus In Justins geval speelt het geloof ongetwijfeld wel een grote rol. Op Twitter schreef hij: “Ik beloof ons gezin eervol en integer te laten leiden door Jezus.” Hij en Hailey zijn beiden enthousiaste bezoekers van de Hillsong Church, waar veel jonge sterren naartoe gaan. Reality-zusjes Kylie en Kendall Jenner, Justins ex Selena Gomez en talloze andere artiesten frequenteren de diensten die veel weg hebben van een hip popfestival – de leer van de kerk is overigens uiterst conservatief. Het levert al met al een verwarrend beeld op: jonge sterren die maximaal getatoeëerd en minimaal gekleed pikante nummers en clips de wereld in sturen, maar in het dagelijks leven de traditionele familiewaarden hoog in het vaandel hebben. Wat zou het effect zijn op hun miljoenen jonge fans? Harmen van Dijk bespiegelt in Soap & Co wekelijks de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daarbuiten.

