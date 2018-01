Kollywood: Indiase films om je vingers bij af te likken

Als je dacht alles wel gezien te hebben, komt het Rotterdamse filmfestival met een verrassing: films uit Tamil Nadu. De zuidelijkste en progressiefste deelstaat van India, met circa 80 miljoen inwoners, herbergt een van de oudste en rijkste filmculturen ter wereld. Tamil Nadu heeft al decennia zijn eigen florerende filmindustrie en produceert films los van het in Bombay gevestigde, traditionelere Bollywood. Vandaar dat sommigen spreken van Kollywood, geïnspireerd op Kodambakkam, de wijk in de hoofdstad Chennai waar de meeste filmstudio's zetelen.

"Het gaat niet alleen om een gigantische productie, maar ook om een uniek soort cinema", vertelt Olaf Möller vanuit Keulen. De Duitse filmcriticus is gastprogrammeur op het Internationaal Film Festival Rotterdam en is groot liefhebber van Indiase films. Hij stelde een programma samen om je vingers bij af te likken.

Komedies, misdaadfilms, thrillers, stads- en plattelandsfilms, alle genres zijn vertegenwoordigd, maar opvallend is vooral dat ze zo fris en vol vaart worden verteld. Filmregels lijken er te zijn om te worden overtreden, met wonderlijke kruisbestuivingen als gevolg. Een zedenkomedie als 'Cold Heart' kan rustig de vorm aannemen van een gangsterepos. Een politiefilm als 'Wage War' kan een metafysische overdenking zijn over de aard van waarheid.

"Ja, enorm verfrissend. De New Tamil Wave ontstond rond de eeuwwisseling. Het zijn populaire films, die niet inboeten aan intelligentie, politieke zeggingskracht en uitdagende beeldtaal. In Tamil Nadu is nooit een afzonderlijke arthouse- cinema ontwikkeld. Experiment en vernieuwing zijn daardoor onderdeel van publieksfilms. Ik vind dat iets voor ons om over na te denken."

Omdat wij wel bewust die scheiding tussen commercieel en artistiek maken? "Ja, precies. In Tamil Nadu zie je wat het oplevert als je dat onderscheid loslaat: slimme, sociaal bewogen cinema voor een groot publiek. Dit zijn geen filmmakers die vluchten in formalistische fantasieën, maar die verantwoordelijkheid nemen om te reflecteren op wat er gaande is in de maatschappij." Deze film explodeert bij wijze van spreken in je gezicht Olaf Müller, gastprogrammeur

Kunt u een voorbeeld noemen? "Een van de eerste belangrijke films is 'I Am God' uit 1999 van Bala, een van de Tamil-regisseurs die alleen een voornaam bezigt. Het is een revolutionaire film over een jongetje dat volgens zijn bijgelovige vader onder een kwaad gesternte is geboren, aan zijn lot wordt overgelaten en zich ontwikkelt tot een waanzinnige wildeman. De film is gemaakt voor een groot publiek, met een verbluffende visuele grandeur, maar ook met een nietsontziende woede en angst. Het is een expressieve mix, die bij wijze van spreken in je gezicht explodeert."

Werken filmmakers uit Tamil Nadu onder vrijere omstandigheden? "Ja, het zuiden van India is beter ontwikkeld dan het noorden, waar het Hindoefascisme voet aan de grond heeft gekregen. Het zuiden heeft zich daar altijd tegen verzet, al probeert de partij van de Indiase premier Narendra Modi haar invloed in het vrijzinnige, socialistisch georiënteerde Tamil Nadu te vergroten. Dat is een zorgelijke ontwikkeling waar regisseurs in hun films op reflecteren. 'Speak With Your Mouth Shut', in 2014 gemaakt door Balaji Mohan, is een sociale komedie waarin de inwoners van Tamil Nadu opeens niet meer kunnen praten. De allegorie spat er vanaf."

Levert dat sociale bewustzijn onder Tamil-regisseurs ook andere vrouwbeelden op? "Een goed voorbeeld daarvan is 'Taramani' van Ram, over de ingewikkelde relatie van een jonge, alleenstaande moeder en een rondzwervende man in de hoofdstad Chennai. De film veroorzaakte vorig jaar opschudding, omdat de hoofdrol wordt gespeeld door een vrouw die vloekt en rookt. De filmcensuur vond dat blijkbaar zo riskant dat ze de film een A van 'Adult movie' heeft gegeven. Er verschijnen meer complexe vrouwelijke karakters in Tamil Nadu-films. Geen suikerzoete ideaalbeelden, maar vrouwen die overeenkomen met de realiteit."