Kokkin Leah Chase hielp segregatie de wereld uit serveren

Aan de overkant van Dooky Chase’s, het restaurant waar Leah Chase een kleine zeventig jaar in de keuken stond, verscheen vorig jaar een ander eethuis, met een op het eerste gezicht onbestaanbare menukaart. “Op het bord stond: vegan soul food”, vertelde Chase in een interview met het blad Garden & Gun. “Je vraagt je af wat dat kan zijn. Maar eigenlijk is het ook waar ik mee ben opgegroeid. Ik was zes jaar oud toen de Depressie uitbrak, en er kwam geen vlees op tafel, bij niemand.”

Vanuit die armoede, als een van dertien kinderen in een gezin in Madisonville, Louisiana, klom Leyah Lange, zoals ze toen nog heette, op tot koningin van de creoolse keuken van Louisiana. Een zwarte koningin, die schouderophalend voorbijging aan de regels die de blanke bovenlaag van New Orleans mensen van haar kleur oplegde.

Toen ze twaalf was, moest ze weg uit Madisonville omdat de middel­bare school van het stadje niet voor zwarte leerlingen was. Ze ging bij een tante in New Orleans wonen, deed eindexamen en ging werken als naaister. Maar dat verveelde haar en ze vond iets leukers: serveerster in restaurants in het beroemde hart van New Orleans, het French Quarter.

Op stand

Ook aan die witgedekte tafels waren zwarten niet welkom als klant. Maar het leven wierp haar een eigen restaurant in de schoot: in 1945 ontmoette ze Edgar ‘Dooky’ Chase, een musicus. Het jaar daarop trouwden ze en een paar jaar later namen ze het eettentje in de zwarte wijk Treme over van haar schoonvader, die ook als Dooky door het leven ging. Op haar aandringen werd Dooky Chase’s Restaurant uitgebreid en opgewaardeerd. Voortaan konden ook zwarte inwoners van New Orleans op stand uit eten.

Niet iedereen geloofde erin, vertelde ze. “Ik zette kreeft thermidor op het menu. Nou, mensen belden mijn schoonmoeder en zeiden: die meid brengt je zaak naar de afgrond. Niemand wil kreeft thermidor. Maar ze hadden ook nooit de kans gehad het te eten. Dat vond ik het ergste van de segregatie. Zwarte mensen mochten niks leren.”

Zo stevig was de reputatie van het restaurant, dat de politie niets durfde te doen tegen vergaderingen met activisten als Martin Luther King jr.

Er was veel meer dat zwarten niet mochten. In de jaren zestig ­begonnen activisten, zwarten en blanken, samen in bussen door het land te rijden – dat was legaal, maar werd in zuidelijke staten met harde hand afgestraft. In Dooky Chase’s waren ze welkom. Zo stevig was de reputatie van het restaurant, dat de politie niets durfde te doen tegen vergaderingen met activisten als Thurgood Marshall en Martin Luther King jr.

Ondertussen verschenen er aan de muren van Dooky Chase’s schilderijen van zwarte kunstenaars. Op school had Chase het vak kunst gevolgd, maar een museum bezoeken had lange tijd ook niet gemogen: pas in 1977 kwam het er van. Die schade haalde ze ruim in: samen met haar man bracht ze een belangrijke collectie van zwarte kunstenaars bijeen, voor iedereen te zien onder het genot van jambalaya, gefrituurde kip of een van de vele andere gerechten uit de creoolse keuken.