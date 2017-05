Koen Peeters durft de vraag te stellen waar veel schrijvers zich lang niet meer aan gewaagd hebben

'Soms, en voor sommigen, is een roman een vorm van onderzoek. Dat geldt zeker voor 'De mensengenezer''', schrijft de Vlaamse auteur Koen Peeters (1959) in het slothoofdstuk van zijn vierde roman. Wat voor onderzoek dan wel? De ik-persoon, student antropologie, treedt in de sporen van Remi, zijn oude professor. Remi, achter wie in de werkelijkheid de Belgische antropoloog Renaat Devisch schuilgaat, gelooft in daimonen, wel te onderscheiden van demonen: geesten die de mens sturen en richting geven. Dat doen ze in het land van zijn herkomst, de Westhoek in West-Vlaanderen, maar evenzo in het land waar hij als onderzoeker naartoe trekt, Congo.

Dat is wat Peeters in deze roman onderzoekt, zonder dat er een ondubbelzinnig antwoord op komt: is de mens vrij of gebonden?

Twee beladen werelden, de Westhoek vanwege de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, die er met duizenden doden bijna tastbaar aanwezig is, Congo vanwege haar duistere geschiedenis van kolonialisme en genocide. En hoe verschillend ook, in beide werelden lijken gewone mensen aangedreven te worden door geheimzinnige krachten, zoals overal op aarde: "Hoe worden wij aangestuurd? Is dat door aanraking, of omdat we vanbinnen zelf zijn aangeraakt? Wie regelt het zo dat mensen een oude schuld op hun schouders laden."

Mensengenezer Al in zijn Westhoekse jeugd voelt Remi zich een 'mensengenezer': "De vraag die aan me werd gesteld was of ik mensen kon genezen als zij somber waren, eenzaam of verward, als ze zichzelf vernielden met verkeerde, neerslachtige gedachten. Was dat mijn plicht?" Het jongetje dat in zijn jeugd de omgang met de dood van de Westhoekse boeren ervaart en samen met zijn oom de graven van gesneuvelde frontsoldaten in de Eerste Wereldoorlog bezoekt, zal later de antropoloog worden die Congolese rouwrituelen bestudeert. Het roept bij hem de vraag op of mensen een zinloze dood sterven of faustische wezens zijn, die wat aan hun leven kunnen uitrichten. Dat is wat Peeters in deze roman onderzoekt, zonder dat er een ondubbelzinnig antwoord op komt: is de mens vrij of gebonden? Het is een existentiële kwestie die door grote schrijvers als Dostojevski, Knut Hamsun, Sartre, Stijn Streuvels (die laatste noemt Peeters nadrukkelijk) gesteld is, zo groot dat latere generaties schrijvers zich er maar niet meer aan gewaagd hebben. Maar Koen Peeters durft het weer eens aan. De tekst gaat verder onder de afbeelding. © RV In het spoor van zijn oude professor trekt de student in voor zijn doctoraalscriptie vijftig jaar later naar de Yaka-cultuur in Congo, om daar net als zijn leermeester de angstfobie van deze Congolezen te bestuderen, angst voor hekserij, voor krokodillen die eigenlijk betoverde mensen zouden zijn, in een wereld van mensenoffers, taboes en fetisjen. Het lijkt allemaal ver van ons bed maar de gedachte is toch dat wij allen door zulke mythische en mysterieuze krachten worden gedreven, nog steeds: "Ik weet niet hoe het gebeurt, maar sinds mijn ervaringen bij de Yaka begon ik steeds meer te zien hoe bepaalde leefomgevingen en ontmoetingen ons aangrijpen, beklijvend beroeren, mee doen vibreren of verplaatsen, en daardoor deprimeren, opjagen of juist doen berusten; dit gebeurt via zekere golven, een straling, een energie of oscillatie, resonantie, echo's, krachten." Het eindoordeel: Hybride en ongrijpbaar; presenteert de zoekende denkende mens in optima forma Remi kwam terecht in een koloniale wereld waar blanke paters het bijgeloof tegelijk bestrijden en bestuderen. Als zijn ex-student vijftig jaar later onderzoekt wat er nog over is van de hekserij en de krokodillenfobie, komt hij er niet goed achter, de plaatselijke bevolking ontwijkt zijn vragen en haalt de schouders op. Dat is ook het ietwat onbevredigende gevoel dat deze roman als wetenschappelijk onderzoek achterlaat; je komt er niet achter hoe het zit en zo lukt het ook niet goed om, zoals dat ergens heet 'het verdriet van de wereld te repareren', niet in Congo en ook niet in de Westhoek, waar het moderne leven het traditionele boerenbestaan bedreigt. Maar literair en psychologisch gesproken is dat juist de kracht van deze hybride roman: we zien hier de zoekende, speculerende, denkende mens in optima forma, meegesleept door een raadsel dat hij bevroedt maar niet weet op te lossen. In zekere zin is 'De mensengenezer' ook een ode aan enigszins in onbruik geraakte disciplines als psychoanalyse en antropologie, achterhaald door 'hardere' disciplines maar daarom niet minder geldig: nog altijd wordt de mens aangestuurd door ongrijpbare krachten, wil Koen Peeters zeggen. Ook zijn onderzoeksroman heeft er iets ongrijpbaars van gekregen maar dat past eigenlijk goed bij het onderwerp. Koen Peeters

De mensengenezer

De Bezige Bij; 320 blz. € 19,99

