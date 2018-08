Klimverbod op hunebedden? Niet in Coevorden

‘Verboden te klimmen’ staat sinds zondag op een bord bij het grootste hunebed in Borger. De burgemeester van Coevorden, Bert Bouwmeester, vindt het maar flauwekul. Op Twitter roept hij mensen op dan maar naar Coevorden te komen. Daar staan ook drie hunebedden en daar mogen kinderen gewoon op klauteren.

Voor het Hunebedcentrum en Stichting Het Drentse Landschap, die 21 van de 52 Drentse hunebedden in beheer heeft, is het een kwestie van respect. Zij besloten tot het klimverbod bij hunebed D27, het grootste in Nederland, omdat dit soms meer op een klimrek lijkt dan op een grafmonument.

Respect

Bouwmeester vindt het vooral een zaak van mensen zelf om te bepalen wat passend of veilig gedrag is, zo laat hij weten vanaf zijn vakantieadres. "Je kunt je bovendien afvragen of het daadwerkelijk als kind ervaren van de omvang en de massa van een hunebed niet veel meer respect oplevert. Erop klimmen geeft een kind een idee van de grootsheid van het prehistorische monument. Daarnaast zijn ze dan al van jongs af aan betrokken bij de oude stenen."

Een vreemde reactie, vindt woordvoerder Paulien Zomer van Stichting Het Drentse Landschap. “Ik ken geen enkel ander monument dat als klimtoestel wordt gebruikt.” Daarbij komt dat het een voormalig graf is, dat vraagt volgens haar om meer eerbied dan willekeurig ander monument.

Officieel heeft de gemeente Coevorden niets te zeggen over de hunebedden op haar grondgebied

Zomer noemt de beslissing om bij het grootste hunebed in Borger een bordje te plaatsen een dilemma. De stichting wil mensen vooral aan het denken zetten over wat dit voor monument is. Enerzijds wil ze net als Bouwmeester dat mensen de hunebedden kunnen ervaren en aanraken. Tegelijkertijd ziet ze dat bezoekers vaak niet aan hun kinderen uitleggen dat bij een duizenden jaren oude begraafplaats zijn. “Van een halfuur klimmen leren ze dat niet. Het is een bewustwordingscampagne. Een beetje jammer dat een gezagsdrager daar zo luchtig overheen stapt.”

Praat de burgemeester voor zijn beurt? Officieel heeft de gemeente Coevorden niets te zeggen over de hunebedden op haar grondgebied. De gemeente is namelijk geen eigenaar van de monumenten. Dat is het rijk en het beheer ervan is in handen van Staatsbosbeheer. Boswachter Geerling Kruidhof van Staatsbosbeheer Drenthe laat weten dat hunebedden kunnen beschadigen door geklim. Hij heeft een advies voor burgemeester Bouwmeester: “Misschien kan hij contact met ons opnemen.”