Kleurrijke anekdotes, weinig diepgang in Frans artsendrama 'Médecin de campagne'

Een boer zit met zijn hand klem in het koeienhek. Een jonge vrouw krabbelt uit het dieptepunt van haar depressie. Een oudere man doet er eindeloos lang over om zijn kleren uit te trekken. Ofwel, een plattelandsarts komt van alles tegen in zijn praktijk, wil het luchtige Franse drama 'Médecin de Campagne' maar zeggen. Om nog niet te spreken van assertieve ganzen op het erf.

Jean Pierre Werner (François Cluzet, voor velen de man in de rolstoel in 'Intouchables') speelt een doorgewinterde huisarts zoals iedereen zich die wenst: onverstoorbaar kalm, warm en opbeurend. Nu blijkt hij zelf ernstig ziek. Tegen wie mag hij aanleunen?

Regisseur Lilti is zelf huisarts. Niet voor niets koos hij in zijn vorige film 'Hippocrate' (2014) ook al voor de medische wereld als decor. Ditmaal schreef hij een verhaal dat begint als een pleidooi voor de één-op-één-samenleving. Welke dokter heeft een digitaal archief nodig als er persoonlijk contact is? Met de komst van een vervangend arts, een stadse vrouw in smaakvol lamswol (Marianne Denicourt) lijkt er conflict te ontstaan. Gek genoeg gebeurt dat niet. Zij moet zich een reeks plagerijen van haar collega laten welgevallen, maar een ideeënstrijd: ho maar.

Het jaarlijkse countryfestival, een man die zich in de loopgraven van WOI waant, de delicate omgang van een arts met woonwagenkampbewoners: aan kleurrijke anekdotes geen gebrek in deze film. Maar verdieping, laat staan sterk drama, leveren ze niet op.

