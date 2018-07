Kleine limoentaartjes (met framboos)

Meike Schaling vertrok voor een jaartje au-pair naar Parijs, bleef plakken, deed een tolkenopleiding en runde er vervolgens tien jaar lang een tolk-vertaalbureau. Maar eigenlijk wilde ze altijd al banketbakker worden. Ze gooide het roer om, volgde een bakopleiding en begon een patisserie, aanvankelijk nog altijd in Parijs, maar sinds zes jaar in hartje Amsterdam, samen met die leuke Fransman die ze in Parijs tegen het lijf liep.

De taartjes van ‘Petit Gateau’ zijn intussen een begrip. Want wat voor een taartjes! Petieterige mooie ronde gevalletjes, in ontelbare variaties en kleuren, de ene nog verleidelijker dan de andere. Met fruit, met chocola, met amandelspijs, met frisse crème, het is onmogelijk kiezen. En het mooiste is, ze geeft haar bakgeheimen nu prijs in een kookboek getiteld ‘Kleine taartjes’ (uitg. Kosmos). Het begint bij haar fabuleuze deeg, dat dankzij een snufje amandelmeel (“In Frankrijk gaat het overal door,” aldus Meike) heel krokant wordt.

Vervolgens geeft ze in het boek zestig recepten voor mogelijke vullingen, met volop inspiratie erbij om zelf te variëren. Blijven variëren, dat doet ze zelf ook. Ze won net een prijs voor haar kant-en-klare koekjesdeeg dat ze op de markt wil brengen en er zijn uitbreidingsplannen voor New York, met haar zoon die intussen dezelfde patisserie-opleiding volgde. Is het niet woest romantisch? Zwijmel vooral ook even weg bij deze ravissante limoentaartjes uit het boek, al kon ik het niet nalaten om het recept voor de vulling iets te versimpelen. Noem het de Franse slag. Ze worden het mooist in speciale lage bakringen, te koop in kookwinkels, maar gewone taartvormpjes mag ook.

Deeg: Doe bloem, amandelmeel, poedersuiker, boter en zout in een kom. Wrijf tot kruimels. Giet er ± 1 eetlepel losgeklopt ei bij en kneed tot een soepel deeg. Bewaar de rest van het ei voor de vulling. Laat de deegbal verpakt in plasticfolie 1 uur rusten in de koelkast. Rol uit tot 3 mm dik. Steek rondjes uit (Ø 8-9 cm), bekleed hiermee kleine taartvormpjes of bakringen (Ø 6 cm), uiteraard met een opstaand randje. Prik gaatjes in de bodem. Zet een half uur in de koelkast. Bak in 10-12 minuten goudbruin en gaar in een voorverwarmde oven (170 °C). Komt de bodem in de oven omhoog? Gewoon opnieuw even inprikken met een vork en verder bakken. Laat afkoelen, verwijder de vormpjes.

Vulling (begin hiermee als de taartbodems uit de oven komen): Doe boter, suiker, 1 heel ei plus dat overgebleven ei in een steelpan. Rasp de schil van 1 limoen erboven uit, pers dan zoveel limoenen uit tot u 125 g sap heeft. Doe ook in de pan. Breng al kloppend met een garde aan de kook tot het borrelt, zet het vuur zacht en klop nog 1 minuut flink door. Giet in de gebakken taartvormpjes. Duw een framboos in het midden. Laat opstijven in de koelkast.

Zelf maken 12 taartjes Nodig voor 12 kleine taartjes: Deeg: 120 g bloem 20 g amandelmeel 50 g poedersuiker 75 g blokjes koude boter 1 groot ei mespunt zout Vulling: ± 5 limoenen 175 g boter 150 g suiker 1 groot ei 12 frambozen