Klein of groot, in Heavyweight worden alle problemen opgelost

Zittend op de rand van Clarks bed heeft Skye haar zoon het verhaal al talloze malen verteld. Over hoe ze als elfjarig meisje van de ene op de andere dag niet meer tot het populaire groepje op school behoorde. Schijnbaar uit het niets bevuilden haar vier vriendinnen de tuin van Skye’s ouderlijk huis met wc-papier. En nog veel erger: ze bekladden de garagedeuren met de woorden ‘fuck you’. Geen woord wisselde ze nadien nog met het clubje meisjes. Ze begrijpt nog altijd niets van de plotselinge pesterij.

De moraal die ze haar zoon met het vertelsel wil meegeven, luidt: iedereen maakt stomme dingen mee in het leven, maar het komt altijd goed. Met een lief gezin en een leuk leven is Skye nu gelukkig. Lange tijd knikte Clark begripvol mee met zijn moeder. Maar nu hij zelf elf is, een vast vriendengroepje heeft en de populaire leerlingen zijn school ziet regeren, lijkt moeders moraal plots ­onwaar. Waarom heeft zij die gemeneriken destijds nooit met de actie geconfronteerd? En waarom zou ze dat nu niet alsnog doen?

De maffe mix van ingrediënten maakt dat iedere aflevering van ‘Heavyweight’ ontroert

Het zijn ogenschijnlijk kleine problemen als deze, alsook grotere problemen, die de Canadese radiomaker Jonathan Goldstein op zijn schouders neemt in de Engelstalige podcast ‘Heavyweight’. Als een soort therapeutische bemiddelaar duikt hij in deze serie de levensgeschiedenissen in van familie, vrienden en vreemden, om samen met hen terug te gaan naar de momenten en mensen die zaken veranderden.

Onweerstaanbaar Van schuldgevoelens tot wrok, van lichtvoetige vraagstukken tot pijnlijke dossiers: in iedere aflevering staat een nieuw probleem centraal. De gedeelde noemer is Goldstein. Hij is wat Heavyweight al drie seizoenen lang onweerstaanbaar maakt. Linksom of rechtsom, iedere aflevering brengt de Canadees op ontwapenende wijze tot een goed einde. Niet alle mensen die aankloppen op zijn deur verdienen Goldsteins hulp. De problemen in sommige afleveringen lijken onbenullig of makkelijk op te lossen door de gasten zelf. Neem het vraagstuk van Alex, Goldsteins chef bij podcastbedrijf Gimlet Media. In de laatste aflevering van het nieuwste seizoen schakelt hij Goldstein in om tientallen uren aan audiomateriaal, opgenomen tijdens het huwelijk van goede vrienden, zestien jaar na dato om te toveren tot de radiodocumentaire die hij het stel als trouwcadeau beloofd had. Alex zal vast in de rats zitten over zijn nalatigheid, maar is hij niet ook gewoon aartslui?

Herkenbare elementen Ach, wat maakt het ook eigenlijk uit. Zelfs als een bepaald onderwerp de luisteraar geen bal interesseert, is Heavyweight toch een feest om naar te luisteren. Want keer op keer brengt Goldstein verrassende inzichten en vervormt hij het probleem zo dat er voor iedereen herkenbare elementen in zitten. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de grootste kracht van Goldstein: zijn knotsgekke gevoel voor humor. Anders dan de naam van de podcast doet vermoeden wordt Heavyweight nooit te zwaar. Is het probleem te pijnlijk voor grappen, dan neemt hij simpelweg zichzelf op de hak. Die maffe mix van ingrediënten maakt dat iedere aflevering van ­Heavyweight ontroert. Zo ook die met Skye en Clark. Goldstein neemt contact op met de vier valse vriendinnen. Eentje is bereid Skye te woord te staan. En die ontmoeting zorgt ervoor dat Clark zijn moeder voortaan met andere ogen bekijkt. De drie seizoenen van ‘Heavyweight’ zijn te beluisteren via iTunes, Spotify en verschillende podcastapps. De beste podcasts uit binnen- en buitenland, voor u beluisterd en gerecenseerd door de redactie van Trouw. Lees de recensies in ons dossier.

