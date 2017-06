Klassieker Howards End heeft niets aan pracht verloren

Goed idee om ter ere van de 25ste verjaardag van 'Howards End' de Engelse klassieker opnieuw in omloop te brengen, digitaal gerestaureerd en wel. Het drama, in 1992 goed voor drie Oscars, heeft niets aan kracht en pracht verloren.

Natuurlijk ligt dat voor een groot deel aan het boek waarop de film is gebaseerd, de gelijknamige roman van E.M. Forster uit 1910, waarin feilloos de strenge standenmaatschappij wordt ontleed: de sociale codes, de onderhuidse conflicten en de liefdesperikelen.

Howards End maakte zelfs zo veel indruk op de Engelse schrijfster Zadie Smith dat ze er een bewerking van maakte. Haar bejubelde roman 'On Beauty' (Over Schoonheid) is een hedendaagse, multiculturele variant van Howards End alsmede een hommage aan Forster, een van haar lievelingsschrijvers.

In de elegante, prachtig vertolkte verfilming speelt Emma Thompson (die toen werd ontdekt, en een Oscar won) de intelligente, levenslustige Margaret Schlegel, een dame uit de middenklasse die één probleem heeft: binnenkort wordt de huur van haar Londense woning opgezegd. Vandaar dat ze niet lang hoeft na te denken over het huwelijksaanzoek van Henry Wilcox (Anthony Hopkins), een rijke zakenman die meerdere huizen bezit waaronder het landgoed Howards End.

Gouden duo

Het is een verstandshuwelijk dat niet bij iedereen in goede aarde valt. Margarets jongere zus Helen (Helena Bonham Carter) is een belezen, idealistische jonge vrouw met een voor die tijd uitgesproken mening. Ze is vastbesloten om de arme klerk Leonard Bast (Samuel West) te helpen. Ze moet niets hebben van de arrogante, emotioneel geremde Henry en zijn Yorkshire pudding. 'Don't be sentimental about the poor', houdt hij haar voor. Het is de tijd - vlak voor de Eerste Wereldoorlog - dat een ongetrouwd zwangere vrouw zich nog moet verstoppen en een gemolesteerd 16-jarig meisje als 'gevallen vrouw' door het leven moet.

Onverminderd actueel is hoe amorele rijken met alles weg denken te komen. Maar Howards End is niet bitter, het toont een samenleving waarin vrouwen meer en meer hun stem laten horen en waarin het motto dat Forster zijn boek meegaf, 'only connect', lang nagalmt.

Howards End markeert ook de bloeitijd van het fameuze productiehuis Merchant Ivory, tientallen jaren geleid door twee partners die niet alleen professioneel maar ook privé met elkaar verbonden waren: de Engels-Indiase producent Ismail Merchant, die in 2005 overleed, en de Amerikaanse regisseur James Ivory, die gisteren zijn 89ste verjaardag vierde.

Een gouden duo, zou je kunnen zeggen, dat de Engelse literatuurverfilming op een hoger plan bracht. Howards End biedt het allemaal: een gerijpt en gedetailleerd inkijkje in het Edwardiaanse tijdperk, veellagige karakters, een acteursensemble om je vingers bij af te likken en - niet onbelangrijk - een Engels landgoed als stille getuige van alle verwikkelingen.

