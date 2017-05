Klassieke muziek waar je die niet zo gauw verwacht

Wie maandagochtend in alle vroegte op de pont richting Amsterdam-Noord stapte, trof een verrassing aan. Met de slaap nog in de ogen werden passagiers getrakteerd op een negen minuten durend pianoconcert. Te midden van zo'n honderd overstekers vleide pianist Marnix van de Poll zich neer achter de voor hem opgestelde vleugel. Ingetogen bracht hij het stuk 'Mad Rush' van componist Philip Glass ten gehore. Heel even was het pianopontje een drijvende concertzaal.

"Ik zie de gezichten van de mensen opengaan wanneer ik vertel dat ik piano voor ze ga spelen", zegt Van de Poll over zijn ongewone optreden. "Die paar minuten op de pont staan de mensen toch niets te doen, ze kijken voor zich uit of naar hun telefoon. Met mijn muziek als breekijzer kan ik de mensen een glimlach bezorgen."

Steeds vaker belandt klassieke muziek op plekken waar je het niet direct zou verwachten, om jonge toehoorders enthousiast te maken. Want nieuwe fans werf je met concerten op bijzondere plekken, merken verschillende organisatoren van klassieke concerten. En dat is hard nodig, want concertzalen zitten te springen om jongere bezoekers. "Klassieke muziek behoort nog lang niet tot de verleden tijd," zegt Lars Meijer, woordvoerder van Het Nederlands Kamerorkest. "Soms heeft het een wat stoffig imago. Dat proberen wij eraf te vegen."

Zo transformeert de nieuwe metrohal van de Noord-Zuidlijn op Amsterdam Centraal Station zondag tot orkestbak als Het Nederlands Kamerorkest daar optreedt. Op zoek naar een originele locatie om de zevende, onvoltooide Symfonie van Schubert te spelen, stuitte het orkest op de onaffe ondergrondse. Binnen 24 uur was er geen kaartje meer over.

"We zoeken naar andere manieren om mensen te prikkelen naar onze concerten te komen", zegt Meijer. "Jonge mensen verwachten iets anders van een avond dan enkel in een zaal zitten en luisteren. Daar moeten we ons aan aanpassen en dus verkennen we mogelijkheden, formats en locaties. Dat is ook nog eens ontzettend leuk."

Huiskamer

"De locatie draagt bij aan de muzikale ervaring", beaamt Winfred Voordendag. Hij is directeur van de Operadagen Rotterdam die over een week van start gaan. Tien dagen lang doet de havenstad van voor tot achter dienst als operatoneel. "Acht jaar geleden begonnen we al met huiskamerconcerten. Soms in een enorme zaal met een vleugel en soms in een flatje in Vreewijk. Zo dicht bij de mensen als mogelijk. Altijd zien we andere gezichten dan die van ons klassieke operapubliek."

Tijdens de Rotterdamse Operadagen kunnen bezoekers optredens bijwonen in huiskamers, op het dak van de Bijenkorf, in een sportschool en in galerijflat de Peperklip. Het idee: "Dicht bij de mensen en echt Rotterdams", aldus Voordendag.