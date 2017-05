Klassieke meesterwerken zijn nooit eendimensionaal

Maar het klopt, Festen is zo'n film die je her en der een paar keer per jaar kunt zien. Dat soort films heeft de neiging enigszins te verflensen, je ziet ze te vaak, de glans gaat er af, je weet het nu ongeveer wel. De grote lijnen en thema's zijn gemeengoed geworden.

En dus wordt het tijd om er eens met nieuwe ogen naar te kijken. Want wat er blijft hangen, is meestal het meest spraakmakende, in dit geval de toespraken van Christian voor zijn jarige vader, die hem en zijn zus in hun jeugd verkracht heeft en de volledige ontaarding van het feest daarna. Het lot van het meesterwerk, gecanoniseerd te zijn.

Maar wie kan het slot van de Vijfde van Beethoven neuriën? En wie weet nog precies wat Remi uit 'Alleen op de wereld' allemaal uitspookt tussen het moment dat Vitalis doodgaat en het moment dat hij zijn moeder weer ontmoet.

Een film van onze tijd die inmiddels dienstdoet als inwijding voor nieuwelingen en zijinstromers in de wereld van nu

Ik bleek van alles en nog wat vergeten te zijn uit Festen, bijvoorbeeld dat die agressieve broer Michael even ongewenst aan z'n zus Helene zit en zij zegt: 'Niet doen, ik ben je zus', en dat broer Christian, van de speeches, een restaurant in Lyon runt. Details die je ongemerkt opneemt, als het zout in de pap dat je ook niet afzonderlijk proeft. Festen, uit 1998, over een voldaan feestvarken dat zijn kinderen in hun jeugd blijkt te hebben misbruikt waarna iedereen zijn feestmaskers laat vallen, is in zekere zin een voorspellende film aan de vooravond van onthullingen over seksueel misbruik in de kerk, in de zorg, in de sport, met als extraatje een vleugje multicultureel drama als Helene met haar zwarte vriend komt aanzetten. Een film van onze tijd die inmiddels dienstdoet als inwijding voor nieuwelingen en zijinstromers in de wereld van nu.

Generatiekloof Mij viel, deze ongeveer tiende keer dat ik de film zag, vooral op dat het in hoge mate over een generatiekloof gaat: de geslaagde, paternalistische zestigers met hun macht en hun gelijk (vader Helge met zijn landhuis, moeder Else alle conflicten vermijdend) en de ontspoorde dertigers, Christian gek geweest, naar Frankrijk vertrokken, Helene, bang voor geesten, Michael, de agressieve alcoholist, dochter Linda die zelfmoord pleegt. Hoe helder wil je het conflict tussen de oude en de nieuwe wereld in beeld hebben? Dat is het mooie aan meesterwerken, ze zijn nooit eendimensionaal, hoe stuk gedraaid ze ook zijn je kunt er altijd weer iets nieuws in zien of horen en als ze dreigen te vergelen, komt er een nieuwe tijd die ze weer eens beklopt en uitschudt. Want dat van die incest weten we nou zo onderhand wel, die hele oude wereld was vergeven van de viespeuken, overal zaten ze, maar dat we zo verknipt zijn geraakt van dat machtige zwijgende bestel vóór ons is een boodschap die nog niet overal goed is doorgedrongen. Daar ging mijn Festen van afgelopen vrijdagavond over, het klassieke meesterwerk.

