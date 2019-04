Klanten geld vragen voor een doorstart: deze boekhandel deed het, met succes

Terwijl op een steenworp afstand diverse winkels hun faillissementsuitverkoop houden, viert de Nijmeegse boekhandel Dekker v.d. Vegt zijn vijfjarig bestaan als zelfstandige zaak. De detailhandel verkeert in zwaar weer, maar deze boekwinkel bloeit. Opnieuw.

Vijf jaar geleden was het bijna einde verhaal voor Dekker v. d. Vegt, dat onderdeel uitmaakte van de keten Polare. In februari 2014 viel het doek voor de twintig winkels van Polare. “Dat kwam niet echt als een verrassing”, vertelt medewerker Carla van den Broek, die al ruim dertig jaar in de boekhandel staat. De uitstraling, het aanbod, het klopte volgens de medewerkers al een tijdje niet meer. “Het assortiment werd van bovenaf opgelegd, we werden beknot in ons vakmanschap. Ik ging met tegenzin naar het werk en ik denk dat de klanten het ook zo voelden.”

Deze zaak konden we toch niet kapot laten gaan? We draaiden trouwens ook onder Polare nog winst, alleen de keten niet. Mede-eigenaar Monique Kauffman

Dekker v.d. Vegt begon in 1922 als universiteitsboekwinkel, het jaar waarin ook de Radboud Universiteit werd opgericht. De zaak maakte daarna onderdeel uit van verschillende ketens, waaronder Selexyz, dat in 2012 werd overgenomen door Polare. “Klanten reageerden heel emotioneel op het faillissement”, vertelt mede-eigenaar Monique Kauffman. “Deze zaak konden we toch niet kapot laten gaan? We draaiden trouwens ook onder Polare nog winst, alleen de keten niet.”

Kauffman besloot samen met voormalig eigenaar Hans Peters te kijken wat er nog te redden viel. “Ik gebruikte mijn spaargeld en leende geld van mijn familie. Hans en een derde investeerder staken er ook geld in. Maar het was niet genoeg. De klanten wilden iets voor ons doen, dus we besloten hen te vragen.” Er werd een crowdfundingscampagne op poten gezet. Dat was een succes: binnen een weekend werd er 75.000 euro opgehaald. “Dat was het minimale bedrag. Het werd uiteindelijk het dubbele”, vertelt Kauffman. “Ik liep die dagen met tranen in mijn ogen door de winkel.”

Jan van der Meer was een van de crowdfunders. “Dekker is een fenomeen, die winkel moest blijven”, vertelt hij. “Ik heb er duizend euro in gestoken.” De deal was dat het bedrag binnen vijf jaar en met een rente van 5 procent zou worden terugbetaald. Dat levert aanzienlijk meer op dan spaargeld op de bank. Kauffman: “Maar met het risico dat we het niet zouden redden.” Van der Meer was daar niet bang voor. “Ik had er vertrouwen in. Het grappige is dat het voortaan ook een beetje als jouw zaak voelt als je een boek gaat kopen. Dat is wat crowdfunding teweegbrengt.” De investeerders werden elk jaar op de hoogte gehouden van de (financiële) stand van zaken.

Kop koffie en lezingen Dekker v.d. Vegt heeft nog meer dan vroeger een sociaal-culturele functie. Mensen komen er voor lezingen van schrijvers, voor presentaties van Nijmeegse projecten, voor een praatje en voor een kop koffie. En niet onbelangrijk: voor boeken. “De boekenbranche heeft het niet makkelijk, maar wij draaien heel goed”, concludeert Kauffman. De afgelopen weken zijn alle crowdfunders terugbetaald. Vandaag is het feest. “We kunnen weer doen waar we goed in zijn”, zegt Van den Broek opgelucht. “We weten wat onze klanten willen. Of het nu een prachtig boek over Nijmegen is dat iemand in eigen beheer heeft uitgegeven of een bijzondere wetenschappelijke uitgave. De ziel is terug. Het is echt ‘onze’ zaak nu.”

Polare kwam en ging ten onder De Polare-boekwinkels waren slechts korte tijd in de Nederlandse winkelstraten te zien. In april 2012 kreeg ProCures na een faillissement de Selexyz-boekwinkels in handen en kocht in diezelfde week De Slegte op. Met een reorganisatie werden de filialen van beide ketens in elkaar geschoven en kregen ze de naam ‘Polare’. De problemen stapelden zich al gauw op. Begin 2014 stopt het Centraal Boekhuis met het aanleveren van boeken wegens een betalingsachterstand. Niet veel later ging Polare failliet. Vijf zaken sloten definitief de deuren, de rest werd overgenomen door andere boekhandels. De winkels in Nijmegen, Tilburg, Rotterdam en Maastricht konden zelfstandig verder na crowdfunding. In alle vier de steden kijken de ondernemers positief terug op de doorstart en schrijven zwarte cijfers. Directeur Leo van de Wetering van boekhandel Donner in Rotterdam noemt het een ‘wonderbaarlijke opstanding' die mogelijk was vanwege het grote draagvlak onder de klanten.

Ruim 40 miljoen boeken verkocht De boekverkoop in Nederland was in 2018 voor het derde jaar op rij nagenoeg stabiel, zo blijkt uit cijfers van KVB Boekwerk. Er werden vorig jaar 40,9 miljoen boeken (inclusief e-boeken) verkocht. Dat is 0,7 procent minder dan het jaar ervoor. Het verschil met piekjaar 2008, toen er ruim 50 miljoen boeken werden verkocht, is nog altijd omvangrijk. In 2014 was het dieptepunt met 37 miljoen verkochte boeken. Het aandeel van e-boeken groeide in 2018 licht, naar 7,6 procent van de verkochte Nederlandstalige boeken. Het aantal boekwinkels blijft al jaren min of meer gelijk. In 2017 waren er in Nederland bijna 1400 verkooppunten voor boeken, 3 procent meer dan het jaar ervoor. Fysieke winkels blijven populair. Toch zie je ook bij de boekenbranche dat online verkopen toenemen. Bijna 30 procent van de boeken wordt online gekocht.

