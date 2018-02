Klaas Dijkhoff blikt bij College Tour terug op ‘een rotweek’

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff was weer zijn de-escalerende zelf, gisteren in 'College Tour' (NTR). Het gesprek had de regionale verkiezingscampagnes moeten steunen, maar ging over Halbe Zijlstra, de Russen en vallende VVD'ers.

Dijkhoff leek wat moe, dof. "U zag eruit als een aangeslagen bokser", zei presentator Twan Huys over beelden van het debat. Valt te begrijpen, na carnaval en zo'n 'rotweek' rondom Zijlstra. Bovendien, ik zou ook moe zijn als ik net vorig jaar getrouwd was, een kind had gekregen, 'De Slimste Mens' had gewonnen, tot de meest sexy politicus van het Binnenhof én best geklede man benoemd was, al in 2015 politicus van het jaar was als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Hij moet maar al die rollen hoog houden.

College Tour is het enige Nederlandse programma dat consistent grote namen weet te trekken

Nu toonde hij zich geraakt door de val van Zijlstra. Het publiek ziet het mediaspektakel, zei hij, maar hij ziet een mens. Iemand die het als minister goed deed en door 'een stommiteit van hemzelf, laten we daar niet omheen draaien, in de problemen kwam'. Want: "Politici hebben ook niet de wijsheid in pacht."

Dat is het nou net met de politiek. Daar doen ze per definitie alsof ze de wijsheid in pacht hebben. Zijlstra voorop. Die is nota bene op zijn onrealistische grootspraak afgerekend.