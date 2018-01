Klaar voor de start? Lees de kunst- en cultuurtips voor het nieuwe jaar

Stil verzet in een nieuwe wereld

Je kunt het jaar niet beter beginnen dan in het gezelschap van Elisabeth Moss, een van de beste, meest onverschrokken actrices van dit moment. Zij is de hoofdrolspeelster in de tiendelige tv-serie 'The Handmaid's Tale', gebaseerd op de roman van de Canadese schrijfster Margaret Atwood. De spectaculaire serie, die met acht Emmy Awards uitgroeide tot de grootste televisiehit van vorig jaar, gaat over een griezelig toekomstvisioen. In april volgt het tweede seizoen met dertien nieuwe afleveringen.

In The Handmaid's Tale is Amerika na de staatsgreep van een conservatieve elite veranderd in een totalitaire staat die met de Bijbel in de hand aanstuurt op de systematische onderdrukking van vrouwen. Machtsmisbruik en gedwongen seks zijn aan de orde van de dag. Het is een sociale allegorie die in het jaar van Trump ('Grab them by the pussy'), Weinstein en #MeToo onverwacht actueel bleek. En dat niet alleen, de serie behoort ook stilistisch tot het beste wat er in het Gouden Tijdperk van de Televisieserie te beleven valt.

Moss speelt daarin Offred, een vrije, moderne vrouw die na een ontvoering wakker wordt in een schitterende nieuwe wereld (uiterlijk dan) waarin ze als vruchtbare dienstmeid gedrild wordt een kind te baren voor een kinderloos echtpaar. Het betekent dat ze door de heer des huizes ritueel wordt verkracht.

Zo begint Offreds adembenemende overlevingstocht waarin ze het spel van de overheerser (aantrekken, afstoten) probeert te doorgronden en te keren. In een totalitair systeem je eigen gedachten blijven volgen, blijkt de moeilijkste en belangrijkste opgave. Buitengewoon ontroerend is dan ook het moment waarop het stille verzet van de vrouwen, allemaal gehuld in bloedrode gewaden en getooid met witte hoofdkappen, groeit. Zelden zo halsreikend uitgekeken naar een nieuw begin.

The Handmaid's Tale is te zien via Videoland, en verschijnt binnenkort op dvd.