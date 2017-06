Kip teriyaki

Recept:

Snijd het kippedijenvlees in stukjes van één bij één centimeter en doe deze in een kom. Schil het stukje gemberwortel en rasp het boven een kommetje.

Schil de knoflookteentjes en pers deze uit boven het kommetje.

Voeg sojasaus, bruine suiker, rijstazijn, rijstwijn en sesamolie toe en roer goed om.

Schenk de marinade bij de stukjes kip en roer alles goed door.

Dek de kom af en zet deze een uurtje in de koelkast.

Doe de mirin, rijstwijn, sojasaus en de kippebouillon in een pan en breng aan de kook.

Doe de udon erbij en kook deze volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Laat de udon uitlekken in een vergiet.

Haal de stukjes kip uit de kom en bewaar de overgebleven marinade. Rijg het kippevlees aan houten of metalen spiesjes.

Zorg voor een hete barbecue of grillpan. Smeer tijdens het grillen de kipspiesjes zo nu en dan in met de overgebleven marinade.

Gril het vlees rondom bruin. Het vlees zal al vrij snel wat donker kleuren, maar dat komt door de suiker in de marinade en niet doordat het vlees verbrandt.

Het kippevlees moet uiteraard gaar zijn, maar omdat het in zulke kleine stukjes is gesneden, zal dit in een minuut of vier, vijf lukken.

Snijd de voorjaarsuitjes in kleine ringetjes. Snijd de rode peper in de lengte doormidden en verwijder zaad en zaadlijsten.

Snijd de rode peper daarna in de lengte in dunne reepjes.

Schil de komkommer en snijd deze in de lengte doormidden. Verwijder de zaadlijsten. Snijd de komkommer in luciferdunne reepjes. Was de worteltjes goed. Schil ze indien nodig. Snijd ook de worteltjes in luciferdunne reepjes.

Doe de udon (deze mag inmiddels al wat afgekoeld zijn) in een grote kom of schaal. Sprenkel er wat sesamolie over en meng er de ringetjes voorjaarsui, de reepjes rode peper, de komkommer en de wortelreepjes doorheen. Verdeel de udonsalade over vier borden en leg er tot slot de gegrilde kipspiesjes bij.