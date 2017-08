Kip met cornflakes

Zo had je de voorschriften van dominee Sylvester Graham: vegetarisch, harde matrassen, open ramen, kuisheid en volkorenbrood. Die werden omarmd door de zevendedagadventisten. Ouderling Ellen G. White stichtte op die basis een health farm 'The San' in Michigan. Ze gaf John Harvey Kellog, haar protegé, de kans om voor arts te studeren. Bij toeval ontdekte zijn broer dat je flakes kon maken van gekookte granen, waarna in 1899 de 'Sanitas Nut Company' (met ook pindakaas) werd opgericht. De flakes werden booming business in 1902. Hier een voor Kellogg vast en zeker verwerpelijke toepassing.

Ingrediënten voor 2 personen 2 (scharrel)kipdijfilets 3 eetl. braadboter vastkokende aardappels 1 ui 3-4 rijpe nectarines 6 handjes cornflakes (circa 50 g)

Bereidingswijze De filets bestrooien met peper en zout. De boter verhitten in een anti/aanbakkoekepan. Het vlees daarin (eerst op de rommelige kant) aan weerszijden bruin braden. Uit de pan nemen. Een eetlepel braadboter apart houden. De geschilde en in plakken gesneden aardappels met ringen witte ui omscheppend bakken in het braadvet, wat zout erover strooien. De filets middenin de pan leggen. Toegedekt een kwartier zachtjes laten smoren. Ook de aardappels zijn dan gaar. De nectarines overgieten met kokend water, even laten staan. Koudspoelen en het vel ervan aftrekken. Parten snijden. Rond aardappels en uieringen leggen. De cornflakes fijnknijpen. Mengen met de achtergehouden braadboter en over het vlees scheppen. Het cornflake-kruim onder een gloeiende grill iets bruin laten worden.

Vooraf: Bloemkoolsalade. Kortgekookte roosjes bloemkool mengen met een saus van driemaal zoveel olijfolie als witte wijnazijn, uitgeknepen knoflook, peper, zout en 1 eetlepel in het bakje van de staafmixer fijngemaakte selderij. Middenop zalm uit blik. Na: Fourme d'Ambert (een Franse blauwschimmelkaas).

