Kings of Pastry is Heel Holland Bakt tot de macht tien

Genomineerd zijn het indrukwekkende ‘In het spoor van IS’, het creatieve ‘Ersin in Wonderland’ en het komische ‘De Luizenmoeder’. Absoluut geen uitgemaakte zaak of makkelijke keuze. Maar na het zien van documentaire ‘Kings of Pastry’ maandagavond, ben ik helemaal in de stemming voor het nemen van moeilijke beslissingen.

In deze weken bomvol mannelijke passie overklaste ‘Kings of Pastry’ (VPRO 3Doc) met gemak alle voetbalemoties. Het thema van deze film uit 2010? Viriele vakmannen die zich buigen over bloemetjes van suikerwerk, zuchten bij smeuïge soesjes en instemmend knikken bij kunstwerken van chocola. Klinkt een beetje tuttig? Verre van dat. De documentaire doet verslag van de prestigieuze wedstrijd ‘Meilleur Ouvrier de France’, categorie patisserie.

Om de vier jaar proberen zestien banketbakkers toegelaten te worden tot de selecte kring van beste vakmensen van Frankrijk, oftewel Mof’s zoals de afkorting is. Aan het eind van een driedaagse bakmarathon moeten ze een tafel vol kunnen zetten met de mooiste en lekkerste creaties. En denk nou niet: Oh, dat ken ik wel, ik kijk toch naar ‘Heel Holland Bakt’? Dit is HHB tot de tiende macht. Waarbij nauwelijks wordt gelachen, en des te meer gehuild.

Samengeknepen billen

Zo is een van de krankzinnige aspecten van deze bakcompetitie dat de ingenieuze bouwwerken van suikergoed steeds moeten worden verplaatst. En uiteindelijk van de keuken naar de presentatieruimte worden gedragen door de maker zelf. Dat is vragen om moeilijkheden ja. In voorfilmpjes had ik flitsen gezien van vloeren vol gebroken suikerwerk en chocoladesnippers. Dus kijken naar deze docu doe je met samengeknepen billen. Moet zo’n bleke, uitgeputte patissier dat zware baksel aan het eind van de rit ook nog eens optillen? Het is net als kijken naar de laatste minuten Duitsland-Mexico bij de stand 0-1: het zal in de laatste minuten niet tóch nog misgaan?

Het leven is zo veel leuker wanneer we ons omringen met figuren vol passie en schep­pings­drang

“Als er iets breekt, breken we allemaal”, had een MOF-jurylid voorspeld. Want het gaat bij de patisseriewedstrijd niet puur om de prestaties per persoon, maar ook om de gezamenlijke passie voor het vakmanschap. En hou je zakdoek maar bij de hand. Wanneer vlak voor de finish, bij het neerzetten van een gigantisch bruidstuk er iets afbreekt en het hele huwelijksgeluk in duigen valt, staat het complete team om de onfortuinlijke koekenbakker heen met tranen in de ogen. Solidair. Geraakt. Alsof op het voetbalveld ook de tegenpartij en de scheidsrechters zouden meehuilen met de ongelukkige knul die de penalty mist.

Het is altijd ontroerend om mee te kijken naar mensen met een grote liefde en concentratie voor wat misschien feitelijk maar onbelangrijke dingen zijn. Een taartpunt, een doelpunt. Maar het leven is zo veel leuker wanneer we ons omringen met figuren vol passie en scheppingsdrang. Makers. Gedreven types. Die hun nek uitsteken. En laten zien wat ze kunnen. Waarom en waaruit ze bestaan.

Donderdag mogen we er een aantal belonen met een mooie prijs. Houden we het droog? Vrijdag verslag!

