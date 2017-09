Kinderboekenschrijvers lopen massaal weg bij hun uitgever

Als het op kinderboeken aankomt, is Querido de belangrijkste uitgeverij van Nederland. Onder de ongeveer dertig vertrekkende auteurs zijn veel grote namen, zoals Guus Kuijer, Simon van der Geest, Hans & Monique Hagen, Marjolijn Hof, Joke van Leeuwen, Bart Moeyaert, Toon Tellegen, Marit Törnqvist, Edward van de Vendel, Benny Lindelauf, Francine Oomen, Daan Remmerts de Vries, Rob Ruggenberg, en de erven van zowel Annie M.G. Schmidt als Fiep Westendorp.

Lees verder na de advertentie

Dreigende verhuizing Het conflict heeft te maken met een verschil in inzicht over de toekomst van Querido Kind. De jeugdboekentak is eigendom van WeekbladPersGroep (WPG) maar woont in bij Singel Uitgeverijen. WPG wil Querido Kind nu bij zichzelf onderbrengen aan de Amsterdamse Wibautstraat, maar de mensen die bij Querido Kind werken willen graag aan Singel verkocht worden. "Dan wordt Querido Kinderboek ook weer herenigd met Querido Volwassenen, een fonds dat historisch en inhoudelijk gezien bij elkaar hoort", zegt kinderboekenauteur Edward van de Vendel, die samen met collega Toon Tellegen nog tevergeefs gesprekken voerde met de top van WPG. "Maar WPG houdt vast aan een verhuizing van Querido Kind naar de Wibautstraat en snel ook, namelijk per 1 oktober." Tot volgend jaar mag Singel Uitgeverijen geen kinderboeken meer uitgeven directeur Paulien Loerts Hoe het nu verder moet met het legendarische kinderboekenfonds (sinds 1915) weet Van de Vendel ook niet: "Dat hangt nog in het luchtledige. Ik ga er vanuit dat het opgestapte team van Querido Kind een oplossing verzint. Het is in ieder geval niet zo dat Singel Uitgeverijen zomaar een kinderboekentak kan beginnen." Paulien Loerts, directeur van Singel Uitgeverijen, bevestigt dat: "Ons voorstel om Querido kinderboeken alsnog te kopen, bleek afgelopen vrijdag plots onbespreekbaar. Tot 1 oktober 2018 mag Singel Uitgeverijen geen boeken voor kinderen uitgeven."

Het grote geld In hoeverre kinderboekenliefhebbers uiteindelijk de dupe zijn van de massale auteursuittocht, vindt Van de Vendel moeilijk in te schatten: "De boeken die nu in productie zijn zullen wel verschijnen, neem ik aan. Daar zijn contracten voor getekend. Maar als deze situatie zo blijft, komen er een tijdje geen boeken." Een conflict tussen de koers van de traditionele uitgeverij enerzijds en het meer op financiële resultaten gerichte moederconcern anderzijds is geen noviteit. Auteurs zijn vaak bang speelbal te worden van het grote geld. Deze zomer vertrok Mizzi van der Pluijm als directeur-uitgever bij Atlas Contact na een conflict met moederconcern VBK. Ook toen waren de auteurs solidair met de uitgever en tegen het moederconcern. Ze kondigden toen aan te gaan staken.