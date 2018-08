Killing Eve onderscheidt zich door James Bond-achtige confrontaties tot een minimum te beperken

Een spionageserie waarin vrouwen zo ongeveer alle rollen van betekenis spelen en de humor in salpeterzuur gedrenkt is, is een zeldzaamheid. Beter nog: een unicum. Soms is niet eens duidelijk wie de grootste sociopaat is, de briljante huurmoordenaar waarop gejaagd wordt of de agenten van de geheime dienst die haar proberen te vinden.

De hoofdrol in 'Killing Eve' is voor de Amerikaanse actrice Sandra Oh, maar de serie is in wezen Brits. Wie bekend is met de satirische serie 'Fleabag' uit 2016 op Amazon, over de chaos en de datinghel in het leven van een jonge Britse vrouw, is vast al vertrouwd met de bijtende humor, want beide zijn geschreven door Phoebe Waller-Bridge.

Sandra Oh speelt de rol van Eve Polastri, een Amerikaanse die om de een of andere reden in Londen voor de Britse geheime dienst MI5 werkt. Haar baan is echter niet wat ze gehoopt had, ze zit vooral achter een bureau details van details na te pluizen.

De serie onderscheidt zich door James Bond-achtige confrontaties tot een minimum te beperken

Op een dag ontdekt ze een verband tussen een serie schijnbaar willekeurige moorden, maar wordt ontslagen voordat ze haar vermoeden kan onderzoeken. Instinctief voelt ze dat er een uiterst gewiekste dader achter de professionele moorden zit en dat die dader een vrouw is.

Vanwege haar onorthodoxe manier van werken en algehele minachting voor hiërarchische verhoudingen wordt Eve aangenomen door een vrouw die een soort schaduwoperatie leidt binnen de geheime dienst, helemaal gericht op het vinden van de illustere huurmoordenaar met de heerlijke naam Villanelle. Ondertussen weet Villanelle Eve's identiteit te achterhalen en zet de tegenaanval in.

Er vallen schoten, en doden trouwens, en in wezen blijft het acht afleveringen lang een spannende serie. Maar 'Killing Eve' is meer dan dat. De serie onderscheidt zich door James Bond-achtige confrontaties tot een minimum te beperken en zich te richten op de wederzijdse bewondering van Eve en Villanelle.

Spionageclichés worden omgedraaid. Zo heeft Eve een huiselijke en zachtaardige echtgenoot, terwijl ze door Europa en Rusland reist en van de ene intrige in de andere terechtkomt, nooit gehinderd door enig gevoel voor decorum. De baas waaronder ze aanvankelijk diende bij MI5, wordt bij MI6 haar assistent. En als ze in voorkomende gevallen een galajurk moet dragen, trekt ze er een windjack over aan.