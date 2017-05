Kiki Schippers: Een lekkere beat en dan een wrange tekst

Als kind had ik een nare droom die vaak terugkeerde, over een groene draak. Omdat ik een driftkop was, praatte ik met een psychologe. Ze zei: teken de draak. Toen moest ik de tekening in duizend stukjes scheuren en weggooien. De droom is nooit meer teruggekomen.

Lees verder na de advertentie

Mijn lied 'Er spoelen mensen aan' gaat over het ongemak van ons in het Westen. Tijdens mijn vakantie op Samos heb ik een vluchtelingengezin naar de haven gebracht. Daarna ging ik door met vakantievieren. Waarom? Waarom heb ik het recht om het zwembad in te keilen met mijn dikke reet en moeten andere mensen nog steeds kilometers lopen?

Wat ik daarin probeer te zeggen is: als je niks hebt, deel je alles met elkaar Kiki Schippers

Die zomer was ik ook in Calais. Daar zag ik veel vluchtelingen langs de snelweg. Je ervaart er dat sommige mensen wel en andere geen kansen hebben gekregen. Ik vond mezelf niet echt nobel, maar een soort ramptoerist en schaamde me achteraf dood. De angstreactie: wat moeten we ermee? Haal het weg! Dat wilde ik in een lied vangen. Net als Stromae heeft gedaan in 'Humain à l'eau'.

Een lekkere beat en dan een wrange tekst.

'Er spoelen mensen aan' zit in mijn programma 'Wie kijkt?' Ik wilde dat het ergens pijn doet. Wat ik daarin probeer te zeggen is: als je niks hebt, deel je alles met elkaar; als je veel hebt, zoals wij, ben je bang om dat te verliezen. Ik wil graag iets in gang zetten bij mensen. Prikkelen, ontregelen. Ik heb geen enge vluchtelingendromen gehad. Maar ik zie ze voor me, iedere keer dat ik dat lied zing.

Hokjes Toen ik in groep 8 zat heb ik meegedaan aan 'Geef nooit op', een tv-programma van Peter Jan Rens. Heb ik 'O, wat ben je mooi' gezongen met Sugar Lee Hooper. Rens vroeg: en wat wil je later worden? Ik zei: cabaretière of schrijfster. Die droom is uitgekomen. Mijn droom voor de toekomst is: elk jaar, elke twee jaar een plaat maken. Net als mijn voorbeelden Dolly Parton of Mercedes Sosa: je leeft muziek. De ene keer zal het de vorm van een cabaretvoorstelling hebben, de andere keer is het meer pop. Ik zou sowieso graag die hokjes doorbreken of bij elkaar voegen." Ik ben nog geen dertig hè, ik ben nog niet bezig met trouwen of kinderen krijgen Kiki Schippers Ik woon net samen. Als klein meisje had ik niet de droom om te trouwen. Mijn ouders zijn twee keer gescheiden, dus ik hecht daar geen heilige waarde aan. Maar ik hou van feest, van mensen om mij heen, maar hoe het eruit moet zien? Ik ben nog geen dertig hè, ik ben nog niet bezig met trouwen of kinderen krijgen." Cabaretière Kiki Schippers (29) won onlangs de Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied van afgelopen seizoen. 'Er spoelen mensen aan' wordt ook gebruikt door Amnesty. Het lied komt uit haar debuutprogramma 'Wie kijkt?', nog te zien t/m 24 mei. Info: kikischippers.nl

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.