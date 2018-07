Kijkje in de ziel van mannen op homo-ontmoetingsplekken

Wat is het verhaal achter dat soort parkeerterreinen, vroeg onderzoeksjournalist Maarten Dallinga zich af, wat gebeurt er precies op die sekslocaties in de openlucht? In 'Anoniem Intiem', de vijfdelige podcastserie van Omroep Gelderland die vanaf morgen te beluisteren is, spreekt hij met allerlei experts over mannenontmoetingsplekken.

Lees verder na de advertentie

Een van die deskundigen is Wessel. Hij bezoekt de parkeerplaats 't Ginkelse Zand al zo'n dertig jaar. Wessel is 61. Hoewel hij acht jaar geleden uit de kast kwam, is hij nog steeds getrouwd met de vrouw met wie hij twee kinderen kreeg. En vijf kleinkinderen. "Ik ben weleens kotsend uit de bosjes gekomen omdat ik me zo schuldig voelde."

Ik ben weleens kotsend uit de bosjes gekomen omdat ik me zo schuldig voelde

Hij is niet de enige, zo blijkt in de podcast. Het kostte Dallinga heel wat overredingskracht, maar uiteindelijk wist hij drie bezoekers van 't Ginkelse Zand zo ver te krijgen mee te werken aan 'Anoniem Intiem'. Net als Wessel worstelde de 53-jarige Ben ook jarenlang met zijn stiekeme bezoekjes aan de parkeerplaats, terwijl Johan (58) al sinds zijn 25ste zijn lust zonder enige schroom stilt op seksplekken.

Onbevangen maar kritisch Met zijn rustige, aangename stem gaat Dallinga steeds een stapje verder. Onbevangen ondervraagt hij zijn bronnen. Tegelijkertijd blijft hij kritisch. Was het niet naïef, dat hij niet nadacht over soa's en zonder condoom achtereenvolgens met een wildvreemde en zijn vrouw vree? Verrassend eerlijk geven de drie mannen de luisteraar een kijkje in hun ziel. Doordat hun ervaringen en motieven sterk uiteenlopen, moet zowel Dallinga als de luisteraar hun beeld van mannenontmoetingsplekken in de eerste drie afleveringen telkens bijstellen. De gesprekken met Wessel, Johan en Ben zijn zodanig intrigerend, dat het drietal gek genoeg ook de achilleshiel van de serie vormt. Ietwat schril steken de laatste twee afleveringen bij hun voorgangers af. Daarin spreekt Dallinga onder meer met omwonenden van mannenontmoetingsplekken, een faunabeheerder en de politie. Hun opvattingen zijn logischerwijs een tikje voorspelbaar. Misschien had Dallinga de volgorde van de afleveringen beter kunnen omdraaien. Want die blikken van de buitenwereld, inclusief cijfers en wetenschappelijk onderzoek, maken de podcast als geheel absoluut sterker. Voor wie, net als Dallinga, nieuwsgierig is naar de wereld achter mannenontmoetingsplekken, is 'Anoniem Intiem' een absolute aanrader. Anoniem Intiem is vanaf zondag 29 juli te vinden in de populaire podcastapps. Luisteren is ook mogelijk via de app en website van Omroep Gelderland. Ook wordt de podcast tussen maandag 30 juli en vrijdag 3 augustus om 23.00 uur uitgezonden op Radio Gelderland.