Kijker met een weerzin tegen tentakelseks kan beter afhaken

Dit is geen makkelijk verteerbare film. Niet omdat hij seksueel nogal uitgesproken is - kijkers met een weerzin tegen tentakelseks kunnen beter iets anders gaan doen - of omdat de film opent met een asteroïde die zich ergens in het universum door het niets beweegt en die verder nergens terugkomt.

Lees verder na de advertentie

De reden is dat je in het begin geen idee hebt waar je naar kijkt. Na de asteroïde verschijnt een naakte jonge vrouw die in een donkere ruimte tegen een paal zit, terwijl iets wat op een tentakel lijkt buiten beeld wegglijdt. Een stem zegt dat het tijd is om te gaan. Maar ze wil niet weg. Ze wil meer. Zo'n scène schreeuwt om uitleg, maar die krijgen we niet van de Mexicaanse regisseur Amat Escalante, eerder onder meer verantwoordelijk voor de films 'Heli' en 'Los Bastardos', rauwe sociaal-realistische verhalen die gevoed worden door het alledaagse geweld in Mexico. Die uitleg moeten we zoeken.

'La región salvaje', letterlijke vertaald 'het wilde gebied' of 'de wildernis', is een nieuwe stap voor Escalante, want stilistisch bevindt de film zich ergens op de grens van arthouse, erotisch drama en sciencefiction. Hoewel het wezen met de tentakels de suggestie van horror zou kunnen wekken, past deze film juist niet in dat genre.

Het is de ver­per­soon­lij­king van onderdrukte seksuele verlangens

Realisme Het verhaal draait om de relaties tussen twee mannen en twee vrouwen. Tot zover het realisme. Verborgen in een houten hut in het bos verzorgen een oude wetenschapper en zijn vrouw een glibberig buitenaards wezen dat intens seksueel genot kan geven. Zolang het daar tenminste zin in heeft. Wanneer het uitgekeken raakt, verandert de seks in geweld en vallen er slachtoffers. Veronica is de vrouw uit de openingsscène, zij leidt de kijker het verhaal binnen. Alejandra is getrouwd met Ángel, met wie ze twee kinderen heeft. Ze weet niet dat hij het, ondanks zijn homofobe geschreeuw, ook doet met haar broer Fabian, een verpleger die Veronica leert kennen nadat ze voor de zoveelste keer door het onbekende wezen mishandeld is. De situatie escaleert wanneer Fabian zegt Ángel niet langer te willen zien.

Mexico Wie of wat het wezen is, hoe het er precies uitziet en hoe het in een houten hut in Mexico is beland, doet er niet toe. Het is de verpersoonlijking van onderdrukte seksuele verlangens en de angst en het geweld die daarmee onlosmakelijk verbonden zijn. Je kunt het een gebrek noemen dat de personages weinig diepgang krijgen en dus op afstand blijven. Maar om karakterschetsen is het Escalante eigenlijk nooit te doen. Zijn films gaan over Mexico. Hij laat een toestand zien waarin seks en geweld nauw verweven zijn omdat seksuele normen in Mexico zo strikt zijn. En zoals altijd geldt: hoe strenger de regels, hoe extremer het geweld.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.