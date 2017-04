Kijk uit naar een ballon met een kaartje

In december viel een kerstkaart op mijn deurmat, die niet voor mij bedoeld was. Met de kerstgedachte in mijn achterhoofd ging ik op zoek naar de familie, vermeld op de envelop. Na twee keer heen en weer fietsen in mijn dorpsstraat, had ik het juiste adres nog steeds niet gevonden. Nummer 65 leek niet te bestaan. Hoe groter het mysterie, hoe nieuwsgieriger ik werd.

Wie gaan mijn kaart vinden? Waar zal dat zijn, alleen in Nederland, of misschien ook in Duitsland of Denemarken?

Na het bestuderen van Google Maps ontdekte ik dat dit nummer hoorde bij de poldermolen, die ik nog net kan zien als een miniatuurtje in het hoekje van mijn achtertuin. Mijn hart maakte een sprongetje. Dit was geen toeval. Al drie jaar vroeg ik me af wie er toch op dat mooie plekje zou wonen. Ik trok mijn stoute schoenen aan en schreef een extra briefje bij de kerstkaart, deed hem bij de molen in de bus, en wachtte vol spanning af. En ja, een week later belde de molenaar op en mocht ik op bezoek komen.

De spanning of de molenaar ging reageren en de nieuwsgierigheid naar deze voor mij vreemde mensen - dat vond ik zo leuk, dat smaakte naar meer. Vooral van de toevalsfactor, of misschien wel het lot, word ik heel enthousiast. Was het een gebeurtenis zonder bedoeling of wilde de kosmos dat ik ging ontdekken wie er in de molen woont en waarom moest dat dan?

Zo kwam ik op het volgende idee: de afgelopen week heb ik 99 rode luchtballonnen opgelaten met een genummerde en handgeschreven kaart voor de potentiële vinder eraan vast. 99 ballonnen, net als de Duitse zangeres Nena in haar wereldhit uit 1983. Op het kaartje staat een uitnodiging om contact met mij op te nemen voor een gesprek en een portret. Wie gaan mijn kaart vinden? Waar zal dat zijn, alleen in Nederland, of misschien ook in Duitsland of Denemarken? En durft degene dan ook mij uit te nodigen? Wie zal ik via deze weg ontmoeten en wat ga ik van ze leren?

Weidebloemen Dat ga ik de komende maanden uitzoeken. Als mijn kaarten worden gevonden, natuurlijk. Als u er een vindt, zou ik het erg leuk vinden als u mij een bericht stuurt. Als er genoeg mensen reageren, leest u binnenkort in Tijd over mijn ontmoetingen. Mochten de kaartjes niet gevonden worden, dan liggen ze niet voor niets ergens in een bos of veld. Er zullen prachtige weidebloemen uit groeien: ze zijn namelijk gemaakt van groeipapier, een speciaal materiaal waarin bloemzaden zijn verwerkt.

