Khaled: Het gaat tegenwoordig alleen nog om de muziek, niemand luistert naar de teksten

De aanwezigen, vrijwel allemaal met Arabische roots, onthalen de koning van de rai met een luid applaus en vuren in rad Arabisch hun vragen op hem af. Na afloop ontstaat er een ware stormloop om een selfie met de zanger te kunnen maken. Het is duidelijk: ook voor jonge liefhebbers van Arabische muziek is de inmiddels 58-jarige Algerijn nog steeds een held. Of zoals Ali B, die later een nummer met hem mag zingen, het zegt: Khaled is een levende legende.

Khaled laat zich tijdens de bijeenkomst kennen als een aimabel man, die breed lachend alle vragen uitgebreid beantwoord. Daarbij betoont hij zich niet alleen de koning van de rai, maar ook van het diplomatieke antwoord. De vraag waar hij het liefst woont, beantwoordt hij met: "Op de grond van God." Om er aan toe te voegen dat Algerije altijd zijn vaderland zal blijven, maar dat hij zich ook in zijn huidige woonplaats in Luxemburg prima thuis voelt. Zijn belangrijkste boodschap is dat hij graag zou zien dat alle grenzen zullen wegvallen. "Ik hoop dat dat werkelijkheid wordt."

Op het podium staat een gewezen rebel, nu een ster

Ook aan het feit dat andere muzikanten veelvuldig gebruik maken van zijn muziek neemt hij geen aanstoot. "Ik vind het alleen maar leuk als ze mijn songs gebruiken, als ze het maar netjes houden en het lied niet kapot maken." Wat hij daarmee bedoelt, blijkt als zijn mening wordt gevraagd over de hedendaagse rai. Even ontsnapt hem een diepe zucht. "Ik praat niet graag over anderen, ik ondersteun ze liever. Maar mensen luisteren tegenwoordig niet meer naar de teksten, het draait alleen nog maar om de muziek. De teksten gaan alleen maar over fuck, fuck, fuck. Dat is jammer."

De koning van de rai heeft gedurende zijn loopbaan met vele grote artiesten samengewerkt. Onze vraag welke samenwerking hij het meest inspirerend vond, beantwoordt hij met een kwinkslag: "Ik heb hen geïnspireerd! Oké, als ik toch een naam moet noemen, dan Quincy Jones. Hij is een geweldige artiest, die zoveel muzikanten groot heeft gemaakt."

Na een half uurtje zit de persconferentie erop. Maar niet nadat Khaled het verheugende nieuws heeft meegedeeld dat hij hard werkt aan een nieuw album. En dat de plaat in ieder geval een nummer zal bevatten dat hij met de momenteel zeer populaire Frans-Algerijnse rapper Soolking heeft opgenomen.

