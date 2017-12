Kerst op tv: Bezinning, bezoeking of gewoon maar weer bezatting?

De televisie kan uitkomst bieden wanneer u het even heeft gehad met bouillons trekken, waxinelichtjes verversen en aangeschoten tafelconversaties aanhoren. Want het aantal speciale kerstprogramma’s en toepasselijke films is dit jaar enorm, zo niet eindeloos dankzij de Videolanden, Ziggo's en Netflixen van deze wereld.

Fijn natuurlijk allemaal - leve het amusement - maar dit enorme aanbod kan ook leiden tot het gevoel nu écht permanent achter te lopen en alles te missen. Wie heeft er zo veel tijd dat hij al die aangeprezen hitseries, films en talkshows kan volgen? Het is om zuchtend bij de pakjes te gaan neerzitten. Een kerstdepressie ligt zo maar op de loer. En wij gaan u daar verder niet bij helpen. Want misschien was u al moe van prangende kerstkwesties als: kan mijn groene boom met gouden ballen nog of moet ik hem wit spuiten en vol wrakhout hangen? En: zal ik gewoon weer sperzieboontjes in katenspek rollen of toch gaan voor de kabeljauwhaasjes op een zeekraalsalade? Komen wij met nóg een paar lastige afwegingen. Zie bijgaande lijst.

Mijn kerstfavorieten? Gewoon traditioneel alles met Hugh Grant toen hij nog fris en fruitig was. En Bach in al zijn gedaantes. En toch ook wel Bruce Willis in die 'Die Hard' op het vliegveld. Misschien die fantastisch modedocu 'The First Monday in May' (afgelopen donderdag in 'Het Uur van de Wolf') nog eens bekijken.

En dan het liefst 's avonds laat, wanneer iedereen al in bed ligt, het huis weer stil is op het zachte zoemen van de vaatwasser na. Languit op de bank voor de buis, het schort nog voor, een laatste glas rood, een restje chocola en dan gewoon eindelijk lekker vrij zijn.

Lekker meedeinen met ‘André Rieu in Londen’ met veel emotionele kerstsongs (NPO 1, 24/12)

of

Beschaafd genieten van het Concertgebouworkest met Bach’s Hohe Messe (NPO 1, 25/12)

Ouderwets zachtjes snotteren en genotteren met de Sissi-cyclus (alle dagen bij Net 5)

of

Keihard jippie-kajeeën met de complete Die Hard-serie (alle dagen bij RTL7)

Een spirituele ‘Kerst in Rome’ beleven met Antoine Bodar (NPO2, 25/12)

of

Een compleet andere ‘Christmas in Heaven’ zien, in Monty Python’s The Meaning of Life (Net 5, 26/12)

Dartelen met de grijsgedraaide maar nog altijd charmante ‘The Sound of Music (Net 5, 24/12)

of

Darten met 'de groene sloopkogel' Michael van Gerwen op het PDC Wereldkampioenschap (tot 1 januari bij RTL7)

Kijken naar een kennisquiz over het kerstverhaal: de strijd om de titel ‘Kerstster van het Jaar’ (NPO-Zapp, tot 26/12)

of

Proberen alle feiten op een rijtje te krijgen in ‘De Nationale Wetenschapsquiz’ (NPO2, 26/12)

Voor de -tigste keer verliefd worden op Hugh Grant en Bill Nighy en de hele wereld in ‘Love Actually’ (Net5, 25/12)

of

Zorgelijke parallellen trekken naar het huidige tijdsgewricht via Charlie Chaplin’s ‘The Great Dictator’ (Canvas, 25/12)

Meeleven - omdat je het toch weer niet kan laten - met verliefde stelletjes in de lange kerstspecial van ‘All You Need is Love’(RTL4, 24/12)

of

Meelijden met mensen waar helemaal niemand van houdt in ‘Eenzame Kerst, Wie kent mij nog’ (NPO2, 24/12)

‘Zo viert Nederland Kerst’ terugkijken, de SBS6-serie van de afgelopen week over de kerstgekte in Nederland

of

De protestfilm tegen de consumptiemaatschappij ‘La Grande Bouffe’ nog eens terugzien, licht misselijk en knarsetandend, ergens op het internet.

