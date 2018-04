Keppeltje gaat terug op Keppel, dat in feite zelf al een verkleinvorm is

Het is er niet van gekomen, hoewel er - getuige de agressie tegen mannen die uit geloofsovertuiging een keppeltje dragen - nog altijd reden voor is. Zo berichtten de media vorige week dat een Syrische asielzoeker in Berlijn een Israëliër met een keppeltje op had mishandeld. Gisteren schreef Trouw dat de Centrale Raad van Joden in Duitsland mede daarom het dragen van een keppeltje in steden ontraadt.

Van Dale vermeldt het woord 'keppeltje' pas sinds 1975

Keppeltje is nu een algemeen bekend woord, maar dat is het nog niet zo lang. Van Dale vermeldt het pas sinds 1975. Volgens het woordenboek is keppeltje pas na 1950 courant geworden. In de historische krantendatabank Delpher zijn er echter wel een paar oudere vindplaatsen. De vroegste komt uit het Nieuw Israelietisch Weekblad van 20 november 1903. Nadien duikt keppeltje ook op in vooroorlogse kranten als het Algemeen Handelsblad en Het Vaderland.

Dat het woord in de verkleinvorm courant is geworden, wordt gewoonlijk verklaard doordat een keppeltje een vrij klein hoofddeksel is. De laatste decennia wordt het woord echter ook wel vaker in de vorm keppel aangetroffen. In feite is dat de Jiddische naam van het hoofddeksel. Het Jiddisch heeft keppel ontleend aan het Middel-Hoogduits, waarin Keppel zelf een oude verkleinvorm is van het woord Kappe, dat net als het Nederlandse woord kap, een parapluterm voor een hoofddeksel was (en is).

Peter-Arno Coppen en Ton den Boon helderden grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels voor u op. Ook een taalvraag? Mail naar: tdb@taalbank.nl

