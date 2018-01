Kent u deze beroemde bedienden uit films, romans en series nog?

De opportunistische butler Lees verder na de advertentie Boekenreeks: Olivier B. Bommel en Tom Poes De bediende Joost figureert in elk avontuur van Olivier Bommel en Tom Poes. Heer Olivier denkt in Joost een hondstrouwe bediende te hebben. En dat is hij, zolang het zijn werkgever voor de wind gaat. Joost uit zich in bescheiden frases als ‘met uw welnemen’ en ‘als u mij wilt verschonen’, maar is in alle stilte chronisch ontevreden. Zodra heer Olivier geld en aanzien dreigt te verliezen, ziet de bediende zich ‘helaas genoodzaakt’ zijn ontslag aan te bieden. Als alles (dankzij een list van Tom Poes) toch met een sisser afloopt, keert hij onderdanig terug naar kasteel Bommelstein en kan het verhaal worden afgesloten met een door Joost bereid copieus diner, door de heer des huizes omschreven als een ‘eenvoudige, doch voedzame maaltijd’. Bediende Joost is in alle stilte chronisch ontevreden Tekst gaat verder onder de afbeelding © tr beeld

De horror-nanny Film: The Hand that Rocks the Cradle Een #Metoo-verhaal uit 1992. De zwangere Claire Bartel wordt onzedelijk betast door haar gynaecoloog. Ze doet aangifte en de arts pleegt zelfmoord. Zijn jonge vrouw zweert wraak en meldt zich, onder de valse naam Peyton Flanders, als kindermeisje bij Claire en haar echtgenoot Michael. Ze maakt zich snel onmisbaar als toegewijd verzorgster van de pasgeboren zoon Joey en hun dochter Emma, wier vertrouwen ze wint door hardhandig af te rekenen met de jongetjes die haar pesten - een gedenkwaardige scène. Zo neemt Peyton langzaam maar zeker het gezin over. Natuurlijk probeert ze ook Michael te verleiden. Dit moet wel uitmonden in een gewelddadige confrontatie tussen de twee vrouwen. © trbeeld

De moordlustige huishoudster Bordspel: Cluedo Wie heeft Dr. Black vermoord? Met deze vraag begint elk spelletje Cluedo en de huishoudster Mrs. White is een van de verdachten. Heeft zij de moord gepleegd met de kandelaar in de bibliotheek, of met de dolk in de keuken? Twee jaar geleden laat Mrs. White echter zelf het loodje. Volgens spellenmaker Hasbro is een huishoudster niet meer van deze tijd. Ze wordt vervangen door Dr. Orchid, kenner van giftige planten en adoptiedochter van de gedoemde Dr. Black. Tekst gaat verder onder de afbeelding © tr beeld

De enige echte supernanny Film: Sound of Music Wat moeten we nog over Maria zeggen? De zingende non die met haar gitaar vrolijkheid brengt in het leven van de zeven halfweesjes Von Trapp (‘Do-Re-Mi!’, ‘My Favorite Things!’), het klooster verlaat, trouwt met vader Von Trapp en het hele gezin redt uit de klauwen van de Oostenrijkse nazi’s, is de enige echte supernanny. Tekst gaat verder onder de afbeelding © tr beeld

De eigenzinnige bediende Film: Intouchables De aristocratische Parijzenaar Philippe is bijna geheel verlamd. Hij zoekt een nieuwe verzorger. Tijdens een sollicitatieronde komt Driss binnenstormen. Hij komt net uit de gevangenis en moet een afwijzing hebben, zodat hij een uitkering kan aanvragen. Philippe ziet wel wat in de onaangepaste jongeman en haalt hem over de banlieue te verruilen voor zijn chique stadspaleis. “Dit soort straatjongens kent geen medelijden”, waarschuwt een vriend. Dat is precies wat Philippe zoekt: Driss is een onconventionele bediende die zijn baas niet als zielig geval benadert, maar hem weer laat genieten van het leven. Tekst gaat verder onder de afbeelding © tr beeld

De ultieme butler Film: The Remains of the Day Op Darlington Hall werkt de ultieme butler, Stevens genaamd (zijn voornaam doet er niet toe). Stevens is blind voor de fouten van zijn meester die voor de oorlog sympathiseerde met de Britse fascisten. Hij heeft geen privéleven: als zijn vader op sterven ligt tijdens een belangrijk diner is hij niet te vermurwen zijn post te verlaten om afscheid te nemen. De voorzichtige avances van de huishoudster, miss Kenton, laten hem niet koud, maar hij houdt haar op afstand. Gefrustreerd verlaat zij het landgoed. Tijdens een ontmoeting, jaren later in een druilerige badplaats, beseffen beiden welk ander leven ze misgelopen zijn. Ze nemen afscheid met een handdruk. Tekst gaat verder onder de afbeelding © tr beeld

Het legendarische personeel Tv-serie: Upstairs, Downstairs Na de Tweede Wereldoorlog was het rap gedaan met inwonend huispersoneel en vrijwel onmiddellijk begon de nostalgie naar de tijd dat dames en heren boven in de salon verpoosden, en de butler en kamermeisjes beneden in de keuken het werk deden. De serie ‘Upstairs, Downstairs’ deed vanaf 1971 nog nauwelijks vervlogen tijden herleven. Het personeel van de familie Bellamy in hun Londense herenhuis werd legendarisch: butler Hudson, kokkin Mrs Bridges en dienstmeisje Rose. Opvallend: de eerste aflevering werd geschreven door feministisch auteur Fay Weldon. Tekst gaat verder onder de afbeelding © tr beeld

De konkelende bedienden Tv-serie: Downton Abbey De Earl of Grantham kan in ‘Downton Abbey’ beschikken over een uitgebreide staf, de meesten zo trouw als zijn labrador Pharao. Maar niet het sinistere duo Sarah O’Brien en Thomas Barrow. Als ze buiten een sigaretje roken, smeden ze hun ontwrichtende plannen. O’Brien is de vaste maid van Lady Grantham. Als ze vermoedt dat ze die bevoorrechte positie kwijtraakt, neemt ze wraak door haar bazin tijdens het baden te laten uitglijden over een stuk zeep, waardoor ze een miskraam krijgt. Barrow aast op een hogere positie in de huishoudelijke staf en schrikt er niet voor terug concurrenten in een kwaad daglicht te zetten en zo de deur uit te werken. Swiebertje is altijd welkom in de keuken voor een 'kopjen kofjen' Tekst gaat verder onder de afbeelding © tr beeld

De liefste Tv-serie: Swiebertje Iedereen boven de veertig kent Saartje, de huishoudster van de ‘edelachtbare’ burgemeester. Ze is een lief, moederend type. Zwerver Swiebertje is altijd welkom in de warme keuken voor een ‘kopjen kofjen’ en een bemoedigend woord. Saartje kan op subtiele wijze voor hem bemiddelen met ‘het gezag’. Bij gebrek aan enige concurrentie kijken alle kindertjes vanaf 1961 op die ene beschikbare televisiezender naar de serie ‘Swiebertje’ en leren zo, lijnrecht tegen de tijdgeest in, op vrolijke wijze over rangen en standen. Tekst gaat verder onder de afbeelding bedienden in tijd, 30/12 © tr beeld