Kendrick Lamar eerste popster met een Pulitzerprijs

Toen Bob Dylan in 2016 onverwacht de Nobelprijs voor literatuur kreeg, gingen de wenkbrauwen omhoog. Dan straks zeker een Pulitzer voor een rapper? Nou, inderdaad. Kendrick Lamar is de eerste rapper, sterker, de eerste popartiest die een Pulitzerprijs wint. De prestigieuze Pulitzer, jaarlijks uitgereikt voor literatuur, journalistiek en de kunsten, ging in de muziekcategorie de afgelopen honderd jaar louter naar jazz of klassieke muziek. Maar nu dus naar Kendrick Lamar, een van de meest invloedrijke artiesten van dit moment, voor diens album ‘DAMN.’.

De Pulitzercommissie noemde het album een ‘virtuoze liedverzameling’ en prees hoe het ‘het moderne Afro-Amerikaanse leven vangt’. Ook werd Lamar geroemd om zijn 'diepe teksten en mix van onder meer hiphop, soul, funk, poëzie'. De klassieke componisten Michael Gilbertson en Ted Hearne moesten het afleggen tegen de rapper.

Deze krant beloonde zijn precies een jaar geleden verschenen ‘DAMN.’ met de volle vijf sterren. Kendrick Lamar onderstreepte met zijn derde achtereenvolgende meesterwerk zijn status als beste rapper ter wereld. Een titel die wel meer rappers zichzelf toedichten, maar Lamar is juist het soort artiest die dat niet zo snel over zichzelf zou zeggen.

Lamar werd in 1987 geboren in Compton, Californië. Hij had, zoals wel meer mensen uit die suburb van Los Angeles, niet de meest gezellige jeugd, te midden van rivaliserende straatgangs en hard optredende politie. Hiphop vormde een manier om die achtergrond te ontvluchten. Zij doorbraakalbum (‘Good Kid, M.A.A.D City’, 2012) gaat over die achtergrond - over een goede jongen in een gekke wereld. Opvolger 'To Pimp a Butterfly' (2015) werd beïnvloed door politiegeweld en hedendaags racisme in de VS; op ‘DAMN.’ gaat Lamar voornamelijk bij zichzelf te rade.

Als Ice Cube en Tupac de snelle verslaggevers van de straat waren, dan is Kendrick Lamar de nuancerende columnist

Dit is andere muziek dan het gepoch van poenerige blingrappers. Ook gaat hij een stap verder dan de journalistiek van de straat, waar rapmuziek in wortelt. Als Lamars wegbereiders Ice Cube, Dr. Dre of Tupac de snelle verslaggevers van de straat waren, dan is Kendrick Lamar de bedachtzame commentator, de nuancerende columnist, de man die zoekt naar waarheden áchter de waarheden.

Lamar is een rapper die denkt in concepten, en ‘DAMN.’ is daarvan het beste voorbeeld. De nummers zijn onderling aan elkaar gespiegeld. Ook is het album in omgekeerde volgorde te beluisteren waardoor het narratief op zijn kop wordt gezet. Boodschap: alles heeft twee kanten. Kendrick Lamar zegt niet de waarheid in pacht te hebben, maar stelt vragen – zoals een goede kunstenaar betaamd. De prestigieuze Pulitzer-onderscheiding is een onderstreping van dat kunstenaarschap. Én een bevestiging dat hiphop als kunstvorm ook onder een breed publiek steeds serieuzer wordt genomen.