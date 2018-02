Keken ze bij de NOS eigenlijk zelf wel naar de Olympische Spelen?

Het begon zo mooi, vrijdagmiddag, met die ontroerende openingsceremonie die het gevoel gaf dat een betere, harmonieuzere wereld echt tot de mogelijkheden behoort. Ik weet niet hoe het u vergaat tijdens zo’n show vol optimisme maar ik wil er dan heel naïef gewoon in geloven, dat we als aardbol een eenheid kunnen vormen. En in ieder geval dat het de komende twee weken feest wordt, zowel voor de sporters als voor ons kijkers. Want heerlijk toch, zo’n gevarieerd televisie-evenement met iedere dag talloze oh-en-ah-momenten?

Maar de eerste dagen spendeerde de NOS zijn zendtijd vooral aan schaatsen, schaatsen, schaatsen. Met zo veel bloedeloze analyses, voorbeschouwingen en aannames dat het in de hoofden van de commentatoren al haast niet meer fout kon gaan. Toen het Ireen Wüst toen toch niet lukte ‘om olympische geschiedenis te schrijven’ vroeg je je als kijker af of je eigenlijk wel mocht juichen voor Carlijn Achtereekte. Want veroorzaakte zij nou een feestje, of verstoorde ze er juist een? In ieder geval zette ze al die analisten in hun hemd. Hoera!

Ben je eenmaal binnen bij de NOS-sport­re­dac­tie dan zit je blijkbaar geramd