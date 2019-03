Keith Flint, zanger van The Prodigy, op 49-jarige leeftijd overleden

Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De politie heeft Flint in ieder geval niet onder verdachte omstandigheden aangetroffen.

The Prodigy staat geprogrammeerd op het Lowlands festival in Biddinghuizen in augustus

Flint is een van de meest opvallende figuren uit de Britse muziekscene met zijn energieke live-optredens, zijn opvallende haar en tatoeages. In de jaren negentig brak hij met The Prodigy door met hits als Out of Space, Firestarter en Breathe. De singles werden ook in Nederland grote successen.

In Nederland trad de band voor het laatst afgelopen december in de Ziggo Dome in Amsterdam op. De groep staat geprogrammeerd op het Lowlands festival in Biddinghuizen in augustus. De organisatie van Lowlands is geschrokken van het bericht dat Flint is overleden.

“Wij zien het ook net voorbij komen. We zijn uiteraard geschokt. The Prodigy heeft meermaals op Lowlands gestaan”, aldus een woordvoerder van organisator Mojo. Over de gevolgen voor het festival kon hij nog niets zeggen.

The Prodigy werd eind januari aan het affiche van Lowlands toegevoegd. Het festival vindt van 16 tot en met 18 augustus voor de 27e keer plaats.