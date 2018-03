Kasteelbezoek blijkt een populair uitje te zijn

Kasteel de Haar in het Utrechtse dorpje Haarzuilens is in 1892 tot het huidige sprookjesplaatje uitgebreid dankzij het kapitaal van de Franse barones De Rothschild. Architect Pierre Cuypers was dè man die je in die tijd moest hebben voor een prestigieuze opdracht. En hij had in Amsterdam het Centraal Station en het Rijksmuseum afgerond. Het zou Cuypers' laatste grote opdracht worden. Het echtpaar baron Étienne van Zuylen van Nyevelt van de Haar en zijn gefortuneerde echtgenote Hélène de Rothschild gaven hem carte blanche.

Lees verder na de advertentie

"Het was on-Hollands om zo met geld te smijten", zegt directeur Anetta de Jong in het châtelet, een kleiner kasteel uit 1910 naast het grote gebouw. Het resultaat is een Engels landschapspark, waarin omwonenden gratis mogen wandelen, en een sprookjesachtig neogotisch kasteel. Ook de inrichting is van alle luxe voorzien en bijzonder rijk, zeker voor die tijd: "Wat ze op reis in het buitenland zagen en mooi vonden, kochten ze en brachten ze hierheen", zegt een gids over een bijzondere Japanse draagstoel en Chinese beelden.

Lees verder na onderstaande afbeelding.

Zuylen. © -

Dat kastelen en buitenplaatsen deze eeuw grondig zijn gerenoveerd is de eerste factor die het spectaculair gegroeide aantal bezoekers verklaart. De Haar ging tussen 2002 en 2010 voor een slordige 30 miljoen op de schop. "Het meeste geld ging naar een nieuwe fundering, nieuw dakleien en de tuin", zegt De Jong. "Pas daarna zijn wij De Haar als museum in de markt gaan zetten."

Op vele kantoren in museumland broeden experts verhaallijnen uit

Feestverhuur Toen De Jong begon in 2004 kwamen er zo'n 80.000 bezoekers. Nu zijn dat er 280.000. Dat is deels te danken aan het organiseren van evenementen en feestverhuur met het kasteel als decoratie, zoals de jaarlijkse Elf Fantasy Fair. "De sleutel voor succes is beter vertellen wat er te zien en te doen is", meent de directeur. "Ons verhaal is hoe de Europese jetset honderd jaar geleden leefde. Elk jaar hebben wij een tentoonstelling die een ander aspect toont. Zoals: hoe leefde het personeel, hoe ging het culinair, of wat waren de slaapkamergeheimen?" Lees verder na onderstaande afbeelding. Loevestein. © ANP Wouter van Wageningen komt toevallig bij kasteel de Haar aangefietst op zijn vouwfiets. Die nam hij mee in een koffer vanuit zijn woonplaats Seattle in de VS. "Ik bezoek mijn moeder in Loenen, die een heupoperatie heeft gehad. Ik kijk per dag wat ik vóór het bezoekuur kan doen." Zo toevallig als zijn bezoek is, is dat van anderen niet. Op vele kantoren in museumland broeden experts verhaallijnen uit. Die verleiden Nederlanders en buitenlanders een museum of kasteel ergens in het land te bezoeken. Zo heeft het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen een nieuwe kastelenlijn uitgezet in Duitsland en België. De vele fietstoeristen van daar zullen dus ongetwijfeld vaker Nederlandse kastelen bezoeken, er eten of zelfs slapen. Dat verklapt directeur Bert Boer van 'Èmsterdèm Castle', onder Nederlanders bekend als het Muiderslot. De groei van de economie en de wens tot zelf­ont­plooi­ing leidden ook tot meer kastelenbezoek

Kinderkasteel Sinds hij in 2012 het Muiderslot ging promoten als 'Amsterdams kasteel' steeg het aantal bezoekers per jaar met drieduizend tot de huidige 138.000. Een groeiend aandeel (29.000) komt uit het buitenland: Amerikanen, Canadezen, Russen, Duitsers, Britten, Belgen. Nog niet zoveel Aziaten als je zou denken. Bij het Muiderslot kwamen vorig jaar ook 19.000 scholieren. Het is meer een kinderkasteel, volgens De Jong. Haar doelgroep bij De Haar zijn dames van boven de 55. "De traditionele museumkaarthouders die zich voor cultuur interesseren en man en kinderen meenemen." Inderdaad bevolken zij deze middag het museum. Lees verder na onderstaande afbeelding. Muiderslot. © ANP De groei van de economie en de wens tot zelfontplooiing leidden ook tot meer cultuuruitjes en kastelenbezoek. "Het toerisme in Amsterdam is de afgelopen zes jaar zeker verdubbeld. Daar profiteren wij ook van", zegt Muiderslot-directeur Boer. "En ons kasteel is heel fotogeniek. Als een bezoeker foto's deelt met honderd vrienden, zit daar geheid iemand bij die ook langs wil komen."

Ruurlo met stip in de topvijf geschoten De combinatie kasteel en kunst blijkt populair. Museum de Fundatie in Zwolle heeft kasteel het Nijenhuis, waar ook moderne kunst wordt getoond. Museum Oud Amelisweerd toonde Chinees porselein. Bert Boer, directeur van het Muiderslot, en zijn collega Anetta de Jong van Kasteel de Haar steken de duim op voor nieuwkomer Ruurlo. Dit tweede museum van de miljardairs Hans en Monique Melchers toont werk van Carel Willink. Het liep storm vanaf de opening in juni 2017. Er kwamen dat jaar maar liefst 120.000 bezoekers, tot schrik van de 8000 dorpsbewoners. "Een hele prestatie, ook omdat het zo ver weg zit", zegt Boer. De Jong stemt in: "Fantastisch."