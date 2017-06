Kasha van vroeger, voor een kil zomerweekend

4 dl water of bouillon 1 eetlepel boter 150 g kasha (geroosterde boekweit) 1 ei(tje), losgeklopt zout en zwarte peper uit de molen. Verder: olie of boter om in te bakken 4 uien, gepeld, in niet te dunne halvemanen gesneden zout 2 tenen knoflook, gepeld, in plakjes 500 g champignons, in vieren, zessen of achten gesneden, al naar gelang de grootte. Voor erbij: zoetzure augurken.

Bereiding

Begin met het zachtjes bruin bakken van de uien, dat duurt het langst. Reken daarvoor zo'n beetje een uur. U moet wel in de buurt blijven, want ze moeten om de paar minuten omgeschept worden. Giet een flinke scheut olie of laat een flinke klont boter smelten in een pan met dikke bodem, op matig laag vuur, leg het deksel op de pan en laat de uien in 10-12 minuten hun vocht loslaten. Schep ze in die tijd een paar keer om. Strooi dan een bescheiden hoeveelheid zout en de plakjes knoflook over de uien. Laat het losgekomen vocht verdampen en de uien langzaam (licht)bruin bakken. Om de paar minuten zorgvuldig omscheppen is noodzakelijk. De aanvankelijk grote uienberg zal uiteindelijk tot een keurige hoeveelheid geslonken zijn.

Doe met de champignons ongeveer hetzelfde: laat ze in een pan met dikke bodem op matig-hoog vuur in olie of een klont boter, en onder een deksel, hun vocht loslaten. Bestrooi ze met zout en laat het vocht op hoog vuur verdampen en de champignons bruin bakken. Ook hier is regelmatig omscheppen de boodschap.

Breng voor de kasha water, zout en boter in een steelpan aan de kook, leg het deksel erop en draai het vuur uit.

Roer de kasha door het losgeklopte eitje, zodat alle korrels met een laagje bedekt worden. Roerbak ze 2-3 minuten in een droge pan met dikke bodem op hoog vuur, tot de korrels weer droog zijn. Giet de nog hete inhoud van het steelpannetje erover, zet het vuur zeer laag, en laat de kasha (onder deksel) in 12-15 minuten gaar koken. Zet de pan van het vuur en laat de kasha onder schone theedoek 10-15 minuten uitdampen.

Meng uien en kasha. Serveer er de champignons bij, en augurken (of zelfgemaakte zoetzure komkommer). Ook lekker zonder champignons, maar met appelmoes, speciaal voor de kinderen.

Volgende week (als het weer zomer is) een kashasalade.