Karl Lagerfeld (1933-2019): onvermoeibare modekeizer die zelden zelf de schaar hanteerde

Modeontwerper Karl Lagerfeld stond graag in de schijnwerpers. Na een catwalkshow nam hij met zichtbaar genoegen het applaus in ontvangst en liep, omringd door zijn modellen, altijd vol trots nog een extra rondje. Dus toen ‘Der Kaiser’ vorige maand ‘wegens vermoeidheid’ afwezig was bij zijn coutureshow voor Chanel duikelden de speculaties over elkaar heen: zijn einde zou nabij zijn. Dat klopte. Hij stierf dinsdag, 85 jaar oud.

Eigenlijk was Lagerfeld meer een getalenteerde stylist dan een gedegen modeontwerper die met stof en schaar aan de slag ging. Met zes ferme strepen op een papiertje schetste hij een idee waarmee hij zijn assistenten verder opzadelde. Die wisten vanuit deze grove aanwijzingen fabuleuze outfits te realiseren. Gezeten vanachter zijn bureau, wijzend met een stift of met zijn overdadig beringde vingers, becommentarieerde hij de proefmodellen; dáár moet het smaller en dáár wat korter. Zijn hulptroepen losten elke oneffenheid trefzeker op. Zelden plooide, boetseerde of speldde hij zelf iets aan de kledingstukken. Daar lag dan ook niet zijn kracht. Die moet gezocht worden in zijn feilloze gevoel voor de tijdgeest en zijn brede interesse in kunst- en modegeschiedenis. Daarop bouwend kon hij snel en behendig inspelen op de nieuwste ontwikkelingen.

Zijn imago bewaakte hij zorgvuldig.

Karl Lagerfeld (l.) en haarstylist Alexandre de Paris kijken nog even naar de laatste details voor de eerste Chanel lente-zomercollectie van Lagerfeld in 1983. © AFP

Al vanaf zijn 21ste werd zichtbaar dat de geboren Hamburger een natuurtalent was. In 1954 sleepte hij bij een wedstrijd van het toen prestigieuze Internationale Wolsecretariaat de tweede prijs in de wacht. De toen 18-jarige Yves Saint Laurent won de eerste prijs en werd spoedig hoofdontwerper bij modehuis Dior. Dat was weliswaar geen succes maar kort daarna opende hij zijn eigen modehuis. De carrière van Lagerfeld ontwikkelde zich meer stapsgewijs. Hij trad in dienst bij ontwerpers met naam en faam, zoals Pierre Balmain, Jean Patou, Valentino, Fendi en Cloé. Zodoende kende hij haarfijn alle ins en outs van het mode-systeem.

Megaprestatie Kort nadat hij in 1982 bij modehuis Chanel werd aangesteld zette hij dan eindelijk onder zijn eigen naam zijn eigen label op. In zijn hoogtijdagen verschenen er jaarlijks zo’n veertien collecties. Een megaprestatie. Zijn show-ideeën voor Chanel waren beslist opmerkelijk en kosten noch moeite werden gespaard. Zo liepen de modellen op kaplaarzen in een landelijke boerderijomgeving, met blote voeten op een zonnig zandstrand of met een winkelmandje in een hypermoderne supermarkt. Allemaal perfect nagebouwd op Chanels Parijse showlocatie; het imponerende Grand Palais. Lagerfeld in 2013. © AFP Lagerfeld was onvermoeibaar, haatte vakanties en werkte het liefst permanent door. Het bleef niet alleen bij mode. Niet gehinderd door veel specifieke technische kennis wist hij zich tevens als gewaardeerd fotograaf en filmmaker te profileren. Ook hotelkamers en allerhande designproducten kwamen uit zijn koker. Zijn imago als ongenaakbare modekeizer bewaakte hij zorgvuldig. In een door hem gedicteerd filmfragment is te zien hoe hij met veel omhaal dagelijks zijn outfit en sieraden op elkaar afstemt. Achter zijn altijd aanwezige donkere zonnebril leek nauwelijks iets menselijks te schuilen. Toch was dat er wel; het werd zichtbaar in zijn liefde voor zijn inmiddels beroemde kat Choupette. Dit verwende beestje heeft zelfs een eigen Instagrampagina en website. In interviews vertelde Lagerfeld herhaaldelijk dat de kat een van zijn erfgenamen is en dat ‘als het mogelijk zou zijn, ik met haar zou trouwen’.

