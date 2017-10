Karina over Jan Wolkers-biografie: het is een meesterwerk

Dat is niet alleen voor de auteur van het vuistdikke boek een opluchting, maar ook voor Karina Wolkers, de weduwe van de beroemde schrijver. Hoe beleeft zij de grootscheepse aandacht voor haar geliefde, die gisteren precies 10 jaar geleden stierf?

"Als Wonderlijk. Ik vind het wonderlijk, al die vrolijke aandacht en al die sympathie die Jan bij iedereen oproept. Het is toch prachtig dat als je 10 jaar dood bent, je dat nog weet op te roepen?"

Heeft u een verklaring voor die bewondering en sympathie? "Hij was natuurlijk de held van wat men nu de 'babyboomgeneratie' noemt. Die hebben de boeken van Jan weer doorgegeven aan hun kinderen, waardoor nu nog enorm veel mensen met plezier en nostalgie aan hem terugdenken. Je proeft aan die mensen een soort verlangen. Zo van: 'Was er nog maar zo iemand als hij'. Er wordt tegenwoordig zo snel heel hard gesproken over mensen. Over Marokkanen, bijvoorbeeld. Jan zou daar zeker op gereageerd hebben, met humor en met wijsheid. Hij had een hekel aan het kleine en vooral aan het kleinzielige."

Biograaf Onno Blom kwam 10 jaar lang bij u over de vloer om alles over Jan Wolkers uit u te trekken of bij u rond te snuffelen. Hoe vond u dat? "Eigenlijk kwam het mij ontzettend goed uit. Kijk, na zijn overlijden moest het archief en al zijn spullen tóch worden uitgezocht. Onno was dus voor mij een soort motor om ervoor te zorgen dat het archief op orde kwam. En het was voor mij heel fijn om hem van alles over Jan te vertellen. Ja, het was ook een goede manier om het verlies van Jan te verwerken."