Karin kookt Frans: oeufs en meurette

Elke Franse regio heeft zijn eigen specialiteiten, zijn eigen wijnen, zijn eigen kaasjes, maar Lyon is qua culinair de overtreffende trap.

Vinden ze zelf, maar vindt ook Hanneke Schouten, die in haar eentje een restaurant bestiert in Amsterdam. Toen ze ooit met de motor strandde in Lyon, ging er een wereld voor haar open. “Ineens kwam ik terecht in een keuken vol room, boter en varken van voor tot achter. Dat kende ik helemaal niet, maar ik vond het meteen geweldig en wist: dit wil ik gaan doen.” Ze runde al een klein restaurant in hartje hoofdstad, maar in 2007 bouwde ze het volledig om naar Lyonese snit. Sindsdien is ‘Bouchon du Centre’ een begrip, vernoemd naar dat typische fenomeen uit Lyon, de bouchon: een gemoedelijk eettentje, steevast met roodgeblokte tafelkleedjes en een menu vol varken. Van charcuterie tot bloedworst, maar ook quenelles van snoek en taartjes van praliné. Drie keer per jaar doet Schouten inkopen in Lyon om met 200 kilo worst in de kofferbak terug te keren. Ze is open voor de lunch en voor een vroeg diner, maar om acht uur bonjourt ze iedereen de deur uit, want ze moet thuis nog een fond trekken en een paté in de oven stoppen. “Het ruikt bij mij nooit naar verse was, altijd naar eten.” Op miraculeuze wijze doet ze alles helemaal in haar uppie, en toch met liefdevolle aandacht voor elke gast. Vaste prik op haar menu, en een van mijn persoonlijke favorieten, zijn de ‘oeufs en meurette’, gepocheerde eieren dobberend in een saus van rode wijn met ui, spek en champignons. Voor wie geen vakantieplannen heeft, maar zich toch even in Frankrijk wil wanen.

Karin kookt Frans 4 of 8 eieren 500 ml rode wijn (bijv. beaujolais) 250 ml runderfond 250 g ontbijtspek (aan één stuk, van de slager) 250 g kastanje- champignons ½ stokbrood 2 uien 30 g boter 3 takjes tijm 1 laurierblad handje peterselie scheut wittewijnazijn zout & peper uit de molen