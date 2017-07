Kansrijke kosmopolieten in een oud Grieks amfitheater

Deze rockster onder de filosofen spreekt in stadions en trekt al decennia jongeren als een magneet naar zijn Justice-colleges, zie justiceharvard.org/justicecourse. Nu wetenschapsprogramma ‘The Mind of the Universe’ gisteren ten einde liep, zou deze debatserie het volgende vehikel kunnen worden van meet-ups en andere online en offline discussie, hoopt Josten. Maar voor een succesvolle spin-off moet het programma staan als een huis.

Lees verder na de advertentie

De kernvraag is boeiend. Wat is het juiste om te doen? Wat is rechtvaardig? Het persbericht noemde een verschrikkelijk dilemma: Stel jij bent programmeur van een zelfrijdende auto. Zou je die zo programmeren dat hij uitwijkt voor een jong gezin dat door rood oversteekt? Zelfs wanneer de auto dan tegen een muur rijdt en de inzittende – mogelijk jijzelf – overlijdt? Wie hierover nadenkt, ontkomt niet aan fundamentele ethische afwegingen: moet je het grootste geluk voor de meeste mensen nastreven (utilitarisme) of mag je specifieke relaties hebben en beter zorgen voor jezelf en je naasten dan voor anderen?

De internationale groep mensen met soms een mi­gran­te­nach­ter­grond suggereerde diversiteit

Vluchtelingen Gisteren opende de vijfdelige debatserie met het heikele thema immigratie. En ja, de grenzen willen sluiten voor vluchtelingen is zo’n kwestie van beter zorgen voor je naasten dan voor de vreemde ander. De hoofdvraag was dan ook: zijn welvarende landen het moreel verplicht om vluchtelingen op te nemen? Ik was benieuwd naar die oerknal. Na afloop was ik nog steeds benieuwd naar de oerknal. Het knetterde niet. Het blies me niet van mijn stoel. De opzet was simpel. In een oud Grieks amfitheater hielden twintig deelnemers uit Amerika en Europa een socratische discussie onder leiding van Michael Sandel. Hij stelde de vragen, zij zochten naar argumenten. Onder hen ook tien Nederlanders, zoals Libanees-Nederlands televisiemaker Danny Ghosen, schrijver Philip Huff en cabaretière Carolien Borgers. De internationale groep mensen met soms een migrantenachtergrond bovendien, suggereerde diversiteit.

Armetierig pensioentje Maar o, wat waren ze het met elkaar eens. Immigratie is een verrijking! Alle grenzen moeten open! Onze landen zijn ook maar rijk geworden door andere te plunderen, dus wij hebben er net zo min recht op als anderen. Tja... Gemakkelijk gezegd, maar voor hen staat niets op het spel. Zij zijn alle jonger dan veertig jaar, succesvol, kansrijk. Volgens leefstijlonderzoeksbureau Motivaction zouden ze allemaal tot de kosmopolieten horen, de wereldburgers om wie landen zitten te springen. Vindt hun oma met armetierig pensioentje of hun werkloze oom ook dat immigranten niets van hen innemen? De meningen die het luidst klinken in Europa en de VS kwamen niet eens de arena in De meningen die het luidst klinken in Europa en de VS kwamen niet eens de arena in. Jammer. Juist hier met Sandel kunnen die oncomfortabele argumenten uiteengerafeld worden, en misschien wel een beetje begrepen. Luisteren naar wie je niet wílt luisteren, dat is pas knap. Het was nog saaie tv ook.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.