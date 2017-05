Kan peilen nu ook als onovergankelijk werkwoord worden gebruikt?

De partij van Theresa May staat op ongeveer 45 procent in de peilingen, begrijpen u en ik, want we zijn nu eenmaal welwillende lezers, maar de vraag is: kun je wel zeggen dat ze 'rond de 45 procent peilen'?

Het on­o­ver­gan­ke­lij­ke gebruik van peilen is nu nog taal op het randje van aan­vaard­baar­heid

Van oudsher is peilen immers een overgankelijk werkwoord met als basisbetekenissen 'meten' of 'bepalen' (automonteurs peilen de oliestand) of 'onderzoeken': marketeers peilen de markt en opiniepeilers peilen de stemming onder kiezers. Die laatste toepassing resulteert in zinnen als 'de partij wordt gepeild op driehonderd zetels' of 'op 45 procent van de stemmen'. Wordt peilen onovergankelijk gebruikt, dan verdwijnt de bepaling met 'op', maar een voorzetsel ('rond' in de betekenis ongeveer) lijkt onontbeerlijk. Ik denk dat de eindredacteur van Trouw 'peilen rond de 45 procent' nog net acceptabel vond, maar 'peilen 45 procent' zou hebben afgekeurd.

Het onovergankelijke gebruik van peilen is nu nog taal op het randje van aanvaardbaarheid, maar ik denk dat dit gebruik in de toekomst algemeen aanvaard zal worden. In gesproken taal heb ik peilen al eerder op deze manier gehoord en via de spreektaal wennen we er dus alvast aan.

We leven nu eenmaal in een tijd waarin wel meer overgankelijke werkwoorden opeens ook onovergankelijk gebruikt blijken te kunnen worden. Zoals meten, dat in het gebruik enigszins op peilen lijkt en in contexten als 'ik meet 1.85 m' allang algemeen aanvaard is.

