Kan hypnose ook Sanne Wallis de Vries en Eva Jinek helpen?

Een promotieonderzoek had het bewijs geleverd. Van kinderen met chronische buikpijn was 25 procent na een jaar klachtenvrij door pillen en gesprekken van een reguliere kinderarts, terwijl in de hypnosegroep 85 procent na een jaar geen pijn meer voelde.

Aha, hypnose werkt dus. Ik werd al ontspannen van die heerlijke zinnen die de hypnotherapeuten in de documentaire uitspraken. "Bedenk dat je bellen uitblaast. Adem jezelf leger en leger." Of: "Stel je een strand voor met een bootje. En in dat bootje stop je alles wat weg mag, wat niet goed voor je is." En: "Ga in je hoofd op reis naar een plek waar je graag bent. Alles voelt goed daar."

Zouden die zinnen ook een helende werking hebben op een verkrampt tv-land?, vroeg ik me af.

Er gebeurt namelijk zo veel. Zo loopt de introductie van ‘Sanne Wallis de Show’ allerminst soepel na de controversiële Israël-parodie op het winnende Songfestivallied van Netta. Ondanks het wereldnieuws trok de satirische nieuwsshow van Sanne Wallis de Vries zaterdag nog minder dan de helft van de eerdere kijkers, nog 351 duizend. Aan het mooie weer en voetbal kon het ook liggen hoor. Dat de tv de komkommertijd afschaft en doorprogrammeert, wil nog niet zeggen dat de kijker het ook doet. Daarom wil ik Sanne zeggen: "Bedenk dat je bellen uitblaast. Adem jezelf leger en leger."

Nieuwe start

Ik gun haar een nieuwe start. Ze is geestig en haar vindingen zijn scherp. Neem die digitale tv-kijker 'Oscar' (acteur David Lucieer) die alles letterlijk neemt en Yvon Jaspers’ nieuwe succesprogramma 'Onze boerderij' eens fileert. Eerst schetst ze jarenlang een over-geromantiseerd beeld van het boerenleven, nu wil ze het zelf bijstellen omdat nieuwe boeren anders afknappen op de zure realiteit van quota en milieuregels. "De soort is in gevaar, Jaspers wil haar vee (de boeren) redden", zei Oscar geinig. Verder lukte het Sanne Wallis de Vries om haar gast Ernst Jansz (Doe Maar) in de studio binnen tien minuten ontroerd te krijgen. Deze intelligente en gevoelige komiek voegt wat toe op de zaterdag.

Dan Eva Jinek. Die loopt zich, flink zwanger, warm voor haar nieuwe talkshowseizoen vanaf komende maandag 4 juni. Eva - "Ga eens in je hoofd op reis naar een plek waar je graag bent. Alles voelt goed daar." Zou dat de studio van 'Jinek' zijn? Ik denk het niet. Wie wil nou tegen het eind van haar zwangerschap keihard werken en de hele week in de spotlights staan met dikke buik en zweetaanvallen? Ze gaat na twee maanden al met vervroegd verlof, werd dit weekeinde bekend. Voor het gat in augustus zoekt KRO-NCRV nu een vervanger. Interessant. Jinek had beter gewoon een half jaar kunnen doorlopen in plaats van die drie maandenwissel, zodat Pauw haar vanaf aanstaande maandag had kunnen vervangen. Nou ja, zo flexibel is het televisieland niet. Hou vol Eva.

Tenslotte nadert Humberto Tan een bewogen week met zijn afscheid bij RTL Late Night volgende week vrijdag 8 juni. In een zwart gat valt hij niet, want hij heeft net een nieuw driejarig contract bij RTL getekend. Hij blijft de presentator van de shows die hij al deed, plus bij 'Holland’s Got Talent' én 'Dance Dance Dance' naast Chantal Janzen. Humberto - "Stel je een strand voor met een bootje. En in dat bootje stop je alles wat weg mag, wat niet goed voor je is." Dat heeft Tan misschien al gedaan na de nederlaag van zijn gedwongen vertrek. Knap. En wat een effectieve methode dan, die hypnose.

