Kan de korting veel zijn?

Ik moet bekennen dat ik zelf ook even op het verkeerde been stond. Mijn taalgevoel las 'veel' als een telwoord, en dat levert een taalkundige onmogelijkheid op. In normale gevallen als 'veel zand' of 'veel water' kun je niet zeggen 'Dit zand is veel' of 'Dit water is veel'. Maar toen bedacht ik dat 'korting' een bijzonder woord is.

Het aparte van 'korting' is dat je er een hele zelfstandige woordgroep voor kunt zetten: je kunt spreken over '10 procent korting', '10 euro korting', maar ook algemenere zelfstandigheden zijn mogelijk: 'maar een beetje korting', 'een grote hoeveelheid harde euro's korting.'

Die zelfstandigheden zijn niet zomaar hoeveelheidsaanduidingen, maar een nadere specificatie van de korting zelf. Het bijzondere is, dat je het in al die gevallen ook in een zin kunt zeggen: 'De korting is 10 procent, 10 euro, maar een beetje, een grote hoeveelheid harde euro's'.

Dat betekent dat je 'veel korting' in feite op twee manieren kunt lezen: 'veel' als hoeveelheidsaanduiding, of 'veel' als aparte invulling van de specificatie. Het onderscheid is voor het blote oog nauwelijks waarneembaar, maar komt aan het licht bij die omkering 'De korting is veel'. Want die kan alleen maar in de tweede lezing.

Heeft u een taalvraag? Mail naar p.a.coppen@let.ru.nl

