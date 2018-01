Kamermuziek op de puurst mogelijke manier met een sterrencast

Zeg maar gerust een sterrencast: Mischa Maisky, Martha Argerich en Janine Jansen samen op een podium. Cellist Mischa Maisky viert zijn zeventigste verjaardag en dat doet hij middels een tournee met muzikale vrienden. Tot de tussenstops behoorde ook een afgeladen Grote Zaal van het Concertgebouw.

De Let Maisky is leerling van de legendarische cellist Mstislav Rostropovitsj en diens collega Gregor Piatigorsky, daar zijn er niet veel van. Hij behoort tot de grootste cellisten van zijn generatie.

Bij Maisky zwiert en zwabbert er altijd van alles: zijn grijze manen, de mouwen van zijn bloes, zijn broekspijpen en, niet te vergeten, zijn vibrato. De romantische, met de linkerhand dik aangezette toon is des Maiskys. Hij kan uiterst smakelijk in een noot gaan 'hangen'. Dat vettige - hij kan het niet laten - je houdt ervan of niet: het is een verschil van dag en nacht met zijn speelmaatjes.

Argerich is zesenzeventig en ze is als een rots in de branding. Kaarsrecht zit ze achter de toetsen.

Geen artistiekerige bewegingen, maar dwingende inzetten bepaalden goeddeels het karakter van een stuk als Beethovens Tweede sonate voor cello en piano: klassiek, met de smeuïge klank van een vleugel. Mischa Maisky streek er soepeltjes op los.

Het feestvarken had ook een moment rust, toen Jansen en Argerich - een hoogst originele combinatie - alle kleuren van de regenboog op een subtiele manier verwerkten in Schumanns Eerste sonate voor viool en piano.