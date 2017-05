Kalkoenkasserol

Ze werden gehouden voor de 'stad', ik heb ze bij mijn familie nooit op tafel gezien. Die stad mocht blij zijn, want wat zullen ze goed gesmaakt hebben! Dat werd later wel anders, maar daar hielden kookboeken zich heel lang niet mee bezig. Zo informeert het Haagse Kookboek ons in 1973 wel over braadtijden tot een panklaar gewicht van 9 1/2 kg (!) en meldt dat verse en diepvrieskalkoen het hele jaar door te koop zijn, ook in delen.

Maar geen woord over de toenmalige bedenkelijke productiemethode, terwijl juist in die jaren zeventig ons voedsel ter discussie komt. Je krijgt dan de 'Ekologiese Beweging' en het publiek wordt milieubewust. Nu nog altijd veel van zulk groot pluimvee niet eens weet wat een weitje is, kies ik waar mogelijk voor Eko. Met het woord 'biologisch' heb ik moeite. Is niet al wat je eet biologisch? En elke slager is het zelf toch ook? Wat zou een niet-biologische slager zijn? Een slachtende robot? Eng hoor!

Ingrediënten voor twee personen

• Krielaardappels

• Roosjes broccoli

• 1 eetlepel braadboter

• 300 g 'biologische' kalkoenfilet in flinke blokken

• Weinig witte peper

• Zout

• 1 eetlepel tarwebloem

• 150 ml droge witte wijn

• 2 eetlepels gedroogde tomaten op olie

• 2 grofgesneden bosuitjes

Recept De ongeschilde gewassen kriel in ruim water gaar koken (controleren met een vork). Broccoli nog 3 minuten laten meedoen in open pan, afgieten in een zeef. De boter op niet te hoog vuur in een wijde anti-aanbakpan verhitten, vlees met peper en zout rondom licht bruinen, daarbij geregeld keren. Bloem erover stuiven, rondrollen tot het wit is verdwenen, beetjes wijn roerend toevoegen. Kwartier zachtjes stoven onder deksel. Af en toe omschudden. Kriel en broccoli tussen het vlees leggen. Hetzelfde doen met de gehalveerde tomaten en bosui. Nog even toegedekt doorwarmen.

Menusuggestie Vooraf: courgettesalade. In de lengte gehalveerde kleine courgette in slingers snijden met een dunschiller. Plakken salami in repen snijden. Dit alles mengen met een vinaigrette van olijfolie, notenazijn, knoflook, peper en zout plus wat grofgesneden selderijblad. Na: rijpe peer met blauwe kaas en ruby port.

