Kaap Furie is meer dan een MeToo-toneelstuk

"Ga van me af!", gilt acteur Ali Çifteci wanhopig, in zijn rol van geknevelde conducteur. Hij probeert zich los te worstelen uit de greep van de zussen Judith en Gaia. "Rustig blijven, dan is het zo voorbij", zegt Judith (Wendell Jaspers) terwijl ze zijn gulp openmaakt en het mes tevoorschijn haalt. Gaia (Johanna Hagen) houdt zijn voeten vast maar als ze het mes ziet, schrikt ze terug. 'Lafkut!', bijt haar zus haar toe. Er volgt een woeste worsteling om het mes, de vrouwen rollen over de met roze confetti bedekte vloer. "Oh nee, deze beweging kan niet want dan raken we het mes kwijt tussen de snippers", merkt Jaspers droog op. Tijdens de repetitie, een week voor de première, proberen de spelers nog van alles uit.

Het is even zoeken naar de juiste vorm voor deze sleutelscène in 'Kaap Furie': een gloednieuw, modern 'Grieks' drama, geschreven door Sara van Gennip (1987). Daarin besluiten twee zussen een trein te kapen om seksuele intimidatie van vrouwen onder de aandacht te brengen. Een ludiek bedoelde actie, die pijlsnel door de sociale media wordt opgepikt en uitgroeit tot een mondiaal gedragen protest tegen vrouwenonderdrukking. Het koor, vergelijkbaar met dat uit een Griekse tragedie, is de stem van de mensenmassa buiten de trein die de kaping via smartphones en tablets volgt. De lunchvoorstelling ging zaterdag in het Amsterdamse Theater Bellevue in première.

Ik vind het essentieel dat deze voorstelling 'crazy' en humoristisch is. Nina de la Parra, regisseur Kaap Furie

Als regisseur is Nina de la Parra (1987) aangetrokken, die in Duitsland ervaring opdeed met teksttheater en in Nederland lof oogstte met haar feministische one-womanshow. Het is natuurlijk prachtig dat dit stuk door #MeToo zo actueel lijkt, vertelt ze. "Maar Kaap Furie is niet specifiek een MeToo-toneelstuk, het is niet speciaal geschreven vanuit een behoefte actueel theater te maken. Los van het actuele feministische debat is het ook een spannend en interessant stuk over mens-zijn. Het zijn gewoon mensen van vlees en bloed. Daarnaast gaat het ook over de sociale media die de afgelopen jaren de lucht in zijn geschoten en ons leven nu bepalen."

"Het gaat om mensen die het goede willen doen maar heel verschillende opvattingen hebben over wat dat goede is", vertelt schrijfster Sara van Gennip. "Hoe vraag je op een goede manier aandacht voor het onrecht dat vrouwen wordt aangedaan? Mensen kunnen elkaar om de vórm van hun activisme de tent uitvechten, terwijl ze hetzelfde doel voor ogen hebben."

De onzekerheid die de personages voelen over hun eigen actie vindt De la Parra de kracht van het stuk. "Ze kapen wel daadwerkelijk die trein maar ze moeten het er ook steeds over hebben: wat zijn we nou aan het doen, waar zit de nuance? Is het de juiste keuze om de conducteur iets aan te doen of slaat dat eigenlijk nergens op? In die verwarring zie ik de verwarring over het hele feministische debat weerspiegeld. Neem bijvoorbeeld de vaak gehoorde uitspraak van vrouwen 'Ik ben geen feminist hoor'. Vaak zeggen heel sterke en succesvolle vrouwen dat. Alsof het een slecht ding is om feminist te zijn."

Voor veel mensen staat feminisme gelijk aan een soort on-sexy in­tel­lec­tu­a­lis­me. Dat zegt veel over de dubbele moraal.

Voor haarzelf betekent feminisme dat je gelooft in gelijkwaardigheid, ongeacht gender of ras: iets logisch waarover je het verder niet hoeft te hebben. Maar het feminisme heeft een humorloze reputatie gekregen, aldus De la Parra. "Daarom vind ik het essentieel dat deze voorstelling 'crazy' en humoristisch is. Het is ook mijn stijl om via een soort radicale lichtheid thema's aan te snijden waarover ik heel erg boos ben."