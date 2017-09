JW Roy doet zijn vader uitgeleide, en dat maakt indruk

De Nederlandse singer-songwriter JW Roy staat al twintig jaar garant voor de betere Americana. Misschien wel de beste van ons land. Ook op zijn elfde album 'A Room Full Of Strangers' laat hij weer horen waarom hij als een vaste waarde in het genre wordt beschouwd.

Lees verder na de advertentie

Bijgestaan door begeleidingsband The Royal Family pendelt hij in twaalf nieuwe songs tussen melancholieke country en opzwepende rootsrock. Het resultaat is prachtig doorleefde songs om je genoeglijk tegenaan te schurken. Zo is 'Keep It Simple' met een gastrol voor Lea Kliphuis een aanstekelijke meezinger en is ook 'Blue Sunrise' een instant oorwurm. Even later slaagt hij er op 'To Live Is To Fly' dan weer in om samen met Ilse DeLange een prachtige verstilde sfeer neer te zetten.

Tot de meest aangrijpende nummers behoren de nummers waarop Roy het verlies van zijn vader bezingt. Op 'Broke Brothers' doet hij dat samen met broer Jeroen Roy. Maar het is toch vooral afsluiter 'The Big Chief', waarin Roy in ongekunstelde bewoordingen zijn vader uitgeleide doet, die indruk maakt. De sobere maar uiterst effectieve instrumentatie tillen de songs naar een hoog niveau. De slidegitaar mag heerlijk huilen en de violen onderstrepen mooi de bezongen emoties.

Lees al onze muziekrecensies op trouw.nl/muziekrecensies