Justin Timberlake dendert als een sneltrein door Ziggo Dome

Zelfs voor de meest verwende concertganger moet de start van het optreden van Justin Timberlake gisteren overdonderend zijn geweest. Met name qua visueel spektakel trok de zanger in Amsterdam alles uit de kast. De lichtshow was adembenemend en naast het hoofdpodium had de Amerikaan ook een podium tot zijn beschikking dat zich door de hele zaal slingerde als een kronkelend pad, omzoomd met nepbomen. Zo kon de 37-jarige muzikant iedere uithoek van Ziggo Dome bedienen.

Lees verder na de advertentie

Muzikaal kwam Timberlake al even vlot uit de startblokken. Als een sneltrein die bij geen enkel station stopte, zo denderden de nummers door de zaal. Twee drummers zorgden daarbij voor een straffe ritmesectie zodat Timberlake’s mix van pop en r&b het ene opzwepende nummer na het andere opleverde.

Steeds weer die beukende drums en gillende gitaren; het haalde iedere vorm van subtiliteit uit het optreden

Alleskunner Timberlake zelf liet intussen zien een alleskunner te zijn. Hij zong, rapte, bleek een soepele danser en nam ook nog meerdere instrumenten ter hand. Met zijn charmante persoonlijkheid wist hij bovendien het publiek moeiteloos te bespelen, zodat hij al bij het vierde nummer, ‘SexyBack’, zijn fans om zijn vinger had gewonden. Toch begonnen na enige tijd de bombastische instrumentaties van de songs tegen te staan. Steeds weer die beukende drums en gillende gitaren; het haalde iedere vorm van subtiliteit uit het eerste van drie Nederlandse optredens. Maar toen schakelde de Amerikaanse ster gelukkig een tandje terug. Gezeten rond een nepkampvuur bracht hij met zijn band enkele akoestische nummers. Vooral toen zijn achtergrondzangers de ruimte kregen om solo een nummer te vertolken, was het genieten geblazen. Van de zangeres die een loepzuivere versie van Fleetwood Macs ‘Dreams’ bracht en de zanger die een soulvolle vertolking van John Denvers ‘Thank God I’m a Country Boy’ zong.

Rustpunt Ook de akoestische nummers die Timberlake daarna zelf voor zijn rekening nam, vormden een welkom en muzikaal hoogstaand rustpunt. Met een ingetogen versie van ‘What Goes Around... Comes Around’ wist hij zelfs even de gevoelige snaar te raken. Prachtig hoe de breekbare tekst werd onderstreept door zijn hoge vocalen. Daarna keerde Timberlake weer terug naar de hoogste versnelling met dansopwekkende uitsmijters als ‘Rock Your Body’ en ‘Can’t Stop the Feeling!’, die de avond lieten eindigen zoals die was begonnen: met een bruisend dansfeest. Justin Timberlake treedt op 24 augustus op in Gelredome en op 25 augustus in Ziggo Dome.

Lees ook: